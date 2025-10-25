Geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP, AKP’nin 22 yıllık iktidarına son vermişti. AKP’deki düşüş ise son günlerde CHP’li belediyelere yapılan operasyonlar ile daha da derinleşti.

OY DÜŞÜKLÜĞÜ PARTİYİ ARAYIŞA KAYDIRDI

Son anket firmalarının araştırmasında CHP’nin AKP karşısında üstünlüğü sürüyor. AKP içerisinde ise oy düşüklüğü ekonomi yönetimine vurdu. Parti içinde ve Yeni Şafak gibi gazeteler son günlerde ekonomi eleştirileri gerçekleştiriyor. Parti içindeki tartışmalara ve uyuşmazlığa karşın, AKP yönetimi arayışa geçti.

“ABİLİK BAŞKANLIĞI” KURULACAK

AKP yönetiminden şaşırtan bir hamle geldi. AKP kulislerindeki sohbetlerde “abilik başkanlığı” kurulacağı aktarılıyor.

Nefes’te yer alan habere göre; Yeniden Refah Partisinden AKP’ye geçen İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu’nun başkanlığında “Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığı” kurulması teklifi AKP MKYK’nın gündemine geldi.

Başkanlık, parti teşkilatları ile Genel Merkez ve Genel Merkez ile TBMM Grubu arasındaki uyuşmazlıkları çözüm olması hedefleniyor.