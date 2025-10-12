Yeniçağ Gazetesi
12 Ekim 2025 Pazar
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı

Geçtiğimiz haftalarda dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu Wilma Elles, Monte Carlo'da konakladığı otelde çıkan yangın nedeniyle büyük bir korku ve panik yaşadı.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 1

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisindeki Caroline karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz ay dördüncü çocuğu olan oğlu Leon Mirza'yı kucağına almanın sevincini tatmıştı.

1 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 2

Doğum sonrası duygularını hayranlarıyla paylaşan Elles, "Allah'a şükür seni sağlam kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet… Oğlum, seninle kavuştuk. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara'ya kardeş oldun." sözleriyle mutluluğunu dile getirmişti.

2 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 3

Ancak ünlü isim, bu kez yaşadığı korkutucu bir olayla gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre; Wilma Elles, Monte Carlo'da kaldığı otelde çıkan yangın alarmıyla sarsıldı.

3 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 4

YAŞADIKLARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Olay anındaki paniği sosyal medya hesabından anlatan Elles, yaşadıklarını şu ifadelerle aktardı: "Gece otelimizde yangın alarmı çaldı. Koridorda hafif duman vardı. Hemen çocuklarla dışarı koştum. Hâlâ nedenini bilmiyoruz. 5 tane itfaiye aracı geldi."

4 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 5

WİLMA ELLES KİMDİR?

18 Ekim 1986'da Almanya'da doğan Wilma Elles, Köln Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Tiyatro ve Medya eğitimi aldı.

5 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 6

Oyunculuk kariyerine Almanya'da başladıktan sonra, 2010 yılında Türkiye'de "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisindeki Caroline rolüyle şöhreti yakaladı.

6 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 7

Yalan Dünya", "Gurbet Kadını" ve "Filinta" gibi yapımlarda da rol aldı.

7 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 8

2015 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile evlenmiş ve Türk vatandaşlığına geçerek adını "Mücella Elles" olarak değiştirdi.

8 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 9

Bu evliliğinden Milat ve Melodi adında iki çocuğu var.

9 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 10

2019'da Göğüş'ten boşanan Elles, daha sonra Avukat Mehmet Şah Çelik ile nikâh masasına oturdu.

10 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 11

Ünlü oyuncunun, bu evliliğinden Tiara ve son olarak Leon Mirza adında iki çocuğu daha dünyaya geldi.

11 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 12
12 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 13
13 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 14
14 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 15
15 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 16
16 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 17
17 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 18
18 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 19
19 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 20
20 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 21
21 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 22
22 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 23
23 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 24
24 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 25
25 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 26
26 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 27
27 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 28
28 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 29
29 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 30
30 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 31
31 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 32
32 33
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı - Resim: 33
33 33
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro