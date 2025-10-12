"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisindeki Caroline karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz ay dördüncü çocuğu olan oğlu Leon Mirza'yı kucağına almanın sevincini tatmıştı.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin ‘ Carolin’i Wilma Elles'in Monte Carlo tatili kabusa döndü: Otelde büyük korku yaşadı
Geçtiğimiz haftalarda dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu Wilma Elles, Monte Carlo'da konakladığı otelde çıkan yangın nedeniyle büyük bir korku ve panik yaşadı.
Doğum sonrası duygularını hayranlarıyla paylaşan Elles, "Allah'a şükür seni sağlam kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet… Oğlum, seninle kavuştuk. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara'ya kardeş oldun." sözleriyle mutluluğunu dile getirmişti.
Ancak ünlü isim, bu kez yaşadığı korkutucu bir olayla gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre; Wilma Elles, Monte Carlo'da kaldığı otelde çıkan yangın alarmıyla sarsıldı.
YAŞADIKLARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Olay anındaki paniği sosyal medya hesabından anlatan Elles, yaşadıklarını şu ifadelerle aktardı: "Gece otelimizde yangın alarmı çaldı. Koridorda hafif duman vardı. Hemen çocuklarla dışarı koştum. Hâlâ nedenini bilmiyoruz. 5 tane itfaiye aracı geldi."
WİLMA ELLES KİMDİR?
18 Ekim 1986'da Almanya'da doğan Wilma Elles, Köln Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Tiyatro ve Medya eğitimi aldı.
Oyunculuk kariyerine Almanya'da başladıktan sonra, 2010 yılında Türkiye'de "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisindeki Caroline rolüyle şöhreti yakaladı.
Yalan Dünya", "Gurbet Kadını" ve "Filinta" gibi yapımlarda da rol aldı.
2015 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile evlenmiş ve Türk vatandaşlığına geçerek adını "Mücella Elles" olarak değiştirdi.
Bu evliliğinden Milat ve Melodi adında iki çocuğu var.
2019'da Göğüş'ten boşanan Elles, daha sonra Avukat Mehmet Şah Çelik ile nikâh masasına oturdu.
Ünlü oyuncunun, bu evliliğinden Tiara ve son olarak Leon Mirza adında iki çocuğu daha dünyaya geldi.