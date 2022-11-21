Yayınlandığı dönemde fırtına gibi esen Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi oyuncu kadrosuyla beğeni toplamıştı. Dizinin en küçük oyuncusu Emir Berke Zincir yani küçük Osman çok konuşulmuştu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde evin en küçük çocuğu Osman’ı canlandıran Emir Berke Zincir yıllar sonra eski haliyle poz verdi. Peki, Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Küçük Osman’ı Emir Berke Zincidi kimdir? Emir Berke Zincidi’nin son hali.

2010 yılında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi başrollerinde Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Çağrı Atiksoy Wilma Elles, Ayça Bingöl, Salih Bademci ve Zeyno Eracar o dönem en çok izlenen dizilerden olmuştu. Dizide evin en küçük çocuğu Küçük Osman karakterini canlandıran Emir Berke Zincidi ise oyunculuğu ile izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde evin en küçük çocuğu Osman’ı canlandıran Emir Berke Zincir yıllar sonra eski haliyle poz verdi.

Emir Berke Zincidi, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafıyla poz verdi. Arka planda Erkin Koray’dan Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin çaldığı paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Paylaşımına “Öyle Bir Geçer Zaman ki” notunu ekleyen Emir Berke Zincidi’nin değişimi sosyal medyada uzun süre gündem oldu.