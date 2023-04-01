1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Küçük Osman büyüdü koca delikanlı oldu. 'Öyle bir geçer zaman ki'nin yıldızıydı

Küçük Osman büyüdü koca delikanlı oldu. 'Öyle bir geçer zaman ki'nin yıldızıydı

Yayınlandığı dönemin fenomen dizisi olan 'Öyle bir geçer zaman ki' konusuyla Türkiye'ye damgasını vurmuştu. Dizinin en sevilen karakterlerinden olan Osman'a hayat veren Emir Berke Zincidi, artık büyüdü ve bambaşka biri oldu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 14:33
Takip Et

'Öyle bir geçer zaman ki'nin yıldızıydı. Küçük Osman büyüdü koca delikanlı oldu.

Küçük Osman büyüdü koca delikanlı oldu. 'Öyle bir geçer zaman ki'nin yıldızıydı
+
Aa
-

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Çağrı Atiksoy Wilma Elles, Ayça Bingöl, Salih Bademci ve Zeyno Eracar gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi yayınlandığı dönemde herkesi ekran başına kitlemişti.

Dizide evin en küçük çocuğu Küçük Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi başarılı oyunculuğu ile izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı.

O dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan genç oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile herkesi şaşırtıyor.  

Ankara doğumlu Emir Berke Zincidi, 4 Ekim 2005 yılında dünyaya geldi.Genç oyuncu iki yaşındayken ailesi tarafından bir ajansla anlaştı ve birçok reklam filminde rol aldı.

İstanbul Beşiktaş Kolejinde ilkokul eğitimini tamamlayan Zincidi, birçok dizi ve filmlerde oynamıştır.. Yetenekli oyuncu 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisindeki Küçük Osman rolüyle büyük bir çıkış yakaladı.

Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Zeki Alasya'nın oynadığı Küçük Ağa dizisinde ise 'Mehmetcan' karakterine hayat verdi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
3
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
4
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
5
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
6
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
7
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Arife'nin organları 4 kişiye umut oldu
﻿Arife'nin organları 4 kişiye umut oldu
﻿Arife'nin organları 4 kişiye umut oldu
﻿Rüyada ateş böceği görmek ne demek?
﻿Rüyada ateş böceği görmek ne demek?
﻿Rüyada ateş böceği görmek ne demek?
﻿Domuz sürüsüne köpekler saldırdı
﻿Domuz sürüsüne köpekler saldırdı
﻿Domuz sürüsüne köpekler saldırdı
﻿Spor sonrasında kas ağrısından duramayanlara muhteşem çözümler
﻿Spor sonrasında kas ağrısından duramayanlara muhteşem çözümler
﻿Spor sonrasında kas ağrısından duramayanlara muhteşem çözümler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.