Öyle bir olay için lokma dağıttı ki görenler şoke oldu

Efeler ilçesinde de bir ev sahibi ile kiracısı arasında anlaşmazlık yaşandı. Ev sahibi anlaşmazlığın ardından kiracısından evi tahliye etmesini istedi. Kiracı evini boşaltmayınca ev sahibi Sulh Hukuk Mahkemesi’nde kiracısına tahliye davası açtı. 5 yılın sonunda ev sahibi kiracısına açtığı davayı kazandı.

Mahkeme kararıyla kiracısını evden çıkartan ev sahibi, “Kiracım evi boşaltınca, lokma dağıtacağım” diyerek verdiği sözünü yerine getirdi. Efeler Bey Cami yanında lokma döktüren ev sahibi, lokma standına “Gözümüz aydın kiracımız çıktı” notu asarak vatandaşlara lokma ikram etti.

Aydın Ses'teki habere göre lokmalardan alan vatandaşlar, hayrı yapan şahsın kiracısını evden çıkarttığı için hayır yaptığını öğrenince şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar ev sahibine daha iyi bir kiracı bulması için dua ettiklerini söyledi.