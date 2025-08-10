Öyleyse “Hodri Meydan” demenin tam zamanı!

Epey zamandır anketleri kaçırmamaya çalışıyorum…

Bir tanesini gözden kaçırmışım.

Nasıl oldu bilmiyorum atlamışım işte.

Ben atlamışım ya, haber taramalarımda Hürriyet Yazarı Sayın Abdulkadir Selvi Bey’in atlamamış, olduğunu gördüm.

*

Sayın Selvi, 5 Ağustos 2025 günkü “Kamuoyu araştırmalarını dikkatli bir şekilde takip etmeye çalışıyorum.” diyerek, başladığı köşe yazsını:

“AK Parti yüzde 35 düzeyindeki desteğini korurken, CHP kısmi bir gerileme içinde. Ama yüzde 30’un üzerinde kalmayı başarıyor.” diye paylaşmış.

*

Yılların tecrübeli gazetecesi Sayın Selvi, her iki tarafı üzmediği o yukarıdaki paragrafın birinci cümlesinde:

“AK Parti yüzde 35 düzeyindeki desteğini korurken…” demiş ve içinde bulunduğumuz her türlü;

Ekonomik…

Sosyal…

İç ve dış sorunların olumsuz yansımalarına rağmen, AKP’ye duyulan, %35’lik anket güven sonucunu aktarmış.

Aynı paragrafın, ikinci ve üçüncü cümlelerinde de:

“CHP kısmi bir gerileme içinde. Ama yüzde 30’un üzerinde kalmayı başarıyor.” diyerek, CHP -gerileme gösterse de- ankete göre %30’un üzerinde kalması, CHP adına ‘Başarı’ ifadesini kullanmış.

Oysa, iktidarı zorlayan bir siyasi parti 1. parti olamıyorsa, o parti -gücü elinden bulunduramayacağı için- başarılı değildir.

*

Öyle olunca da Sayın Selvi’nin yazısında paylaştığı anket sonuçlarından anlaşıldığına göre, AKP iktidar yolunda %35,2 ile birinciliğini korurken, onu, % 32 ile CHP takip ediyormuş.

Buradan da anlaşılıyor ki AKP hâlâ Türkiye’nin birinci partisi…

*

Peki, bu ankette nasıl bir soru sorulmuş da AKP birinci parti olmuş?

Sayın Selvi’nin yazısındaki anket sonuç tablosunda ‘Soru’ yer almıyor. Ancak şöyle bir ifade kullanılıyor.

“Anket sonuçları siyasete mesaj veriyor” demiş, Sayın Selvi!

Ne demek istemiş anlayamadım!

*

İktidara yakınlığı ile bilinen Sayın Selvi’nin paylaştığı sonuçlar, GENAR’ın temmuz ayı anketinde “Birinci parti kim?” sorusunun sonuçlarıymış.

Bence bu soruda bile bir yanıltıcılık var.

*

Her neyse Sayın Selvi yazısının başında:

“Anket sonuçları siyasete mesaj veriyor.”demiş ya, ne demek istemiş onu da anlayamadım!

Tamam, anket sonuçları doğru ve AKP 1. parti oluşunu koruyorsa, bu onun için müthiş bir başarı.

Demek ki onca olumsuzluklara rağmen, hâlâ milletten teveccüh görebiliyor.

*

Burada esas benim sormak istediğim soru şu.

“Madem AKP hâlâ 1. parti ve hâlâ önde ise üstelik de vatandaş hâlâ kendisine teveccüh gösteriyorsa Sayın Erdoğan, erken seçimi neden 2027’de diretiyor da 2026’da yapmıyor?”

Benim sorum bu!

*

Üstelik de Sayın Erdoğan’ın kendi değimiyle:

‘Türk siyaseti barış sürecinde psikolojik bir eşiği aştığına’ göre…

‘Muhalefetin kışkırtmalarına prim vermediklerine’ göre…

Bugün için ‘Milli gelirimiz ilk kez 1 Trilyon doları aşmış, 1 Trilyon 371 milyar dolara ulaştığına’ göre…

Kısacası ‘Her şey AKP için yolunda gidiyor’ göründüğüne göre, Türkiye iyi yolda(!) demektir…

Sayın Erdoğan, seçmenine de güveniyordur herhalde, işte tam da yeri gelmişken, CHP’ye niye “Hodri meydan” diyemiyor!

Ben de onu anlayamıyorum.

*

Hani bir deyiverse de o da kurtulsa, millet de…

Memleket düze çıkar!

Rahat bir nefes alır.

Ve de bence çok da güzel olur?