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Aras Bulut İynemli Atatürk rolü için saçlarını ve bıyığını sarıya boyattı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak olan Arass Bulut İynemli'nin dizi için değiştirdiği imajı sosyal medyada bomba etkisi yarattı

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 16:37
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 16:50
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Oynayacağı dizide Atatürk'ü canlandıracak olan Aras Bulut İynemli yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu.

Aras Bulut İynemli Atatürk rolü için saçlarını ve bıyığını sarıya boyattı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli'nin canlandıracağı haberleri aylar öncesinden verilmişti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını ekrana taşıyacak olan, tüm dünyada aynı anda yayınlanacak olan Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'i canlandıracak olan Aras Bulut İynemli yepyeni imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rol aldığı reklamda yeni imajını şapka ile gizleyen ünlü oyuncunun sarı bıyıkları dikkat çekti

Atatürk'ü canlandıracak olan ünlü oyuncu proje onaylandığı andan itibaren kampa girerek rolünün hakkını vermek için sıkı bir çalışma programı uyguluyordu.

Son olarak saçlarını ve bıyığını sarıya boyatan Aras Bulut İynemli yeni imajını sosyal medyadan paylaştı

 

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