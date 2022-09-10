Oyuncu Berrak Tüzünataç çıplak poz verdi

Oyuncu Berrak Tüzünataç, yönetmen koltuğunda ünlü isim Sinan Çetin'in oğlu Rafael Çetin'in oturduğu "La Casa de Raisa Vanessa" filminin afişi için soyundu

Özel hayatı ve yaşadığı sansasyonel aşklarla adından sıkça söz ettiren Berrak Tüzünataç, bu defa verdiği çıplak poz ile gündeme geldi.La Casa De Papel dizisinden esinlenen kısa film 'La Casa de Raisa Vanessa'nın afişini Instagram hesabından yayınlayan Berrak Tüzünataç'a kısa sürede binlerce beğeni geldi

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA SİNAN ÇETİN'İN OĞLU VAR

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını Mustafa Nurdoğdu çekti. 'La Casa de Raisa Vanessa' filminin yönetmen koltuğunda usta isim Sinan Çetin'in oğlu Rafael Çetin oturuyor.