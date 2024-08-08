Oytun Erbaş beyinleri yakacak bir konuyla geri döndü. Bu sefer en çok kadınlar çıldıracak

Tartışmalı açıklamalarıyla tanınan Oytun Erbaş, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Z kuşağının otizmde görülen davranış bozukluklarına benzer davranışlar sergilediğini belirten Erbaş, "Anneler iş hayatına girdiği için otizm arttı" şeklindeki iddiasıyla dikkat çekti.

"Z KUŞAĞININ TANISI OTİZM"

Son 15 yıldır otizm üzerine çalıştığını söyleyen Erbaş, "Otizm anne karnında gelişen bir hastalık ve bu durum son yıllarda hızla arttı. Artık her 10 çocuktan 1'inde hiperaktivite ve davranış bozukluğu görülüyor. Bence Z kuşağı otistik bir kuşak. Z kuşağının tanısı otizm" dedi.

Z kuşağının tekrarlayan davranışlarına vurgu yapan Erbaş, "Sabaha kadar bilgisayar oyunu oynayabilirler. Biz buna tekrar edici davranış diyoruz. Aynı tip gıdalar tüketiyorlar ve kısıtlı ilgi alanlarına sahipler. Saçma sapan mesleklerle para kazanmayı düşünüyorlar. Bunlar otistik hareketler" şeklinde konuştu.

"ANNELER İŞ HAYATINA GİRDİĞİ İÇİN OTİZM ARTTI"

Yakın gelecekte her 10 çocuktan 5'inin otizmli olacağını iddia eden Erbaş, "Anneler iş hayatına girdiği için otizm arttı. Çalışan annelerin stresi artıyor, bu da kortizon ve testosteron seviyelerini yükseltiyor. Otizmin en büyük sebebi anne karnındaki testosteron. Ayrıca tüketilen gıdalar ve annenin iş hayatı da otizmin artışında etkili. Endüstriyel hayat bizi mahvetti" dedi.