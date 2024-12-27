Oytun Erbaş o sözleri için özür diledi

Katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla tepki çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş, yaptığı konuşmada "Ama sen 300 metrekare evim olsun, daha şov olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki! Bugün kuru fasulyedeki protein de, etteki protein de aynı.

Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. Bakın asgari ücret 50 de olsa, 50 verin yine 50 harcar insanlar. 100 verin, 100 harcarlar. Bunun sonu yok ki Onun için ben her zaman şunu söylüyorum. Fakir hayat ya da fakir tip hayat en sağlıklı hayattır." demişti.

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Gelen büyük tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile özür dileyen Erbaş, şöyle konuştu:

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"Ben Dr. Oytun Erbaş, TV100-Buket Aydın Soruyor isimli programda yaptığım talihsiz açıklamalar tamamen samimiyetle yapılmıştır. İçerisinde hiçbir art niyet yoktur. Şahsım mütevazi bir yaşam sürdüğü için Türk Halkı’ımıza tavsiyelerde bulundum. Kamuoyunda yarattığım karmaşa, verdiğim rahatsızlık ve yanlış anlaşılma sebebiyle Türk Halkı’ndan tüm kalbimle özür dilerim. Saygılarımla"