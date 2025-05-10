Oytun Erbaş'ın sözleri sosyal medyayı salladı. Hadise'nin kıyafeti olay oldu

Farklı pek çok konuda açıklama yapan ve yaptığı açıklamalarla da tepki çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş, bu kez hedefine Hadise'yi koydu.

Ünlü sanatçının konserinde giydiği kıyafeti sert sözlerle eleştiren Erbaş, tartışma yarattı.

Erbaş, "Türk kültürünü yansıtmayan, Türk sanatına uygunsuz, örf adetine uygunsuz pornografi bu. Halka açık pornografi. Teşhirciliğin bir üst seviyesi artık bu. Biz her yerimizi açarsak hayvandan ne farkımız var bizim" diye konuştu.

Beyaz TV'de yayınlanan Daha Neler programında Dr. Oytun Erbaş, yine dikkat çeken sözler söyledi. Türker Akıncı'yla birlikte Hadise'nin konserlerini yorumlayan Erbaş, Hadise'nin bir konser görüntüsünü sansürleyerek ekranda gösterdi.

Ardından Erbaş, Hadise konserlerinin halka açık pornografiye döndüğünü ifade ederken Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk örf ve adetine uygunsuz pornografi bu. Halka açık pornografi. Teşhircilik değil, bir üst seviyesi. Çoluk çocuk izliyor bunu. Biz her yeri açarsak hayvandan ne farkımız kalacak bizim. Çıplaklık toplumu tacize götürür."

Açıklamasının devamında "Verin ben de açayım. Ben de giyer gelirim. Bu modernlik mi bu saçmalık. Bu klipler de kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.