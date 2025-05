Oytun Erbaş'tan Fatih Altaylı hakkında yeni bir iddia! Canlı yayında öfke kustu

Son yaptığı açıklamada Celal Şengör’ün Fatih Altaylı tarafından yönlendirildiğini iddia eden Oytun Erbaş, Altaylı ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya attı.

“Üniversite ve TÜBİTAK’ı arayıp ‘Atın onu’ demiş” diyerek işten atılma sebebinin Fatih Altaylı olduğunu iddia eden Erbaş, 'Bunlar bilim düşmanı' dedi.

Oytun Erbaş, Beyaz TV’de yayınlanan “Daha Neler” programında Fatih Altaylı hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Erbaş, Altaylı’nın kişisel baskıları sonucunda üniversiteden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti ve yaşanan süreci anlattı.

Fatih Altaylı'nın kendisine yönelik karalama kampanyası yürüttüğünü iddia eden Erbaş şunları söyledi:

“Benim için üniversiteyi aradı ve ‘Atın onu üniversiteden’ dedi. Üniversite bana, ‘Biz seni işten çıkartmak zorundayız. Fatih Altaylı istiyor’ dedi. Ve ben üniversiteden ayrıldım. Üniversite, Fatih Altaylı yüzünden milyonlarca lira zarara uğradı.” Sözlerine sert eleştirilerle devam eden Erbaş, Altaylı’nın medya gücünü kötüye kullandığını öne sürerek şunları söyledi: “Öğren ey Türkiye, bu Fatih Altaylı adam mı? ‘Peki ben para almam’ diyor. Ulan her çıktığından para alıyor lan onlar. Her türlü reklam alıyorlar her yerden. Her yerden. İstediğini çıkarıyor, istediğini kötü davrandırıyor, istediğinden para alıp istediğini güzel gösteriyor.” Kadın cinayetleri ve toplumsal şiddet konusunda da Altaylı’yı işaret eden Erbaş, şu cümleleri kurdu: “Türkiye’deki kadın ölümlerinin, tacizlerinin sorumlusu Fatih Altaylı gibilerdir. Fatih Altaylı gibi adamlar Türkiye’nin beka sorunudur.” Erbaş, açıklamalarında Altaylı'nın Celal Şengör’e yönelik yönlendirmeleri olduğunu da öne sürerek: “Altaylı, Celal Şengör’e ‘Türkleri kötü, ezik göster’ diyor.” ifadelerini kullandı. Sözlerinin sonunda ise olası bir saldırıya karşı açıkça Fatih Altaylı’yı sorumlu tutacağını belirten Erbaş: “Eğer birisi de bana bir terör saldırısı yaparsa, sorumlusu Fatih Altaylı’dır.” dedi.

