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  • Oyuncu Ali Sürmeli seçmenlere çağrı yaptı. ''Oyumu açıkça ilan ediyorum ''diyerek paylaştı

Oyuncu Ali Sürmeli seçmenlere çağrı yaptı. ''Oyumu açıkça ilan ediyorum ''diyerek paylaştı

Usta oyuncu Ali Sürmeli, sosyal medya hesabından seçim pusulasında Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaretleyerek "Oyumu açıkça ilan ediyorum. Tüm sanatçılardan, aydınlardan ve ünlülerden de bu hassasiyeti bekliyorum" dedi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 15:48
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''Oyumu açıkça ilan ediyorum ''diyerek paylaştı. Oyuncu Ali Sürmeli seçmenlere çağrı yaptı.

Oyuncu Ali Sürmeli seçmenlere çağrı yaptı. ''Oyumu açıkça ilan ediyorum ''diyerek paylaştı
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisinin başrol oyuncularından Ali Sürmeli, sosyal medya hesabından seçim pusulasını paylaşarak oy vereceği adayı açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan eden Sürmeli, başta oyuncular olmak üzere vatandaşlara da çağrı yaptı.

"BUGÜN SUSAN, YARIN KONUŞMASIN"

Gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda zaman zaman adından söz ettiren usta oyuncu, Twitter hesabından yayınladığı fotoğrafta oy pusulasından Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaretleyerek "Normalde verilen oy söylenmez. Ancak normal bir dönemde değiliz. Gireceğimiz seçim de normal bir seçim değil. Oyumu açıkça belli ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu! Tüm sanatçılardan, aydınlardan ve ünlülerden de bu hassasiyeti bekliyorum. Bugün susan, yarın konuşmasın" ifadelerini kullandı.

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