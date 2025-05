Oyun dünyasında Afrika devrimi: Kiro’o Games vites arttıyor

Afrika’nın oyun dünyasındaki öncülerinden biri olan Kiro’o Games, 2016’da PC platformu için çıkardığı Aurion: Legacy of the Kori-Odan ile adını duyurmuştu. 2024’te Afrika merkezli ilk Xbox oyununun yayıncısı olan stüdyo, şimdi mobil platformlara odaklanarak çok oyunculu sosyal parodi oyunu Elites of Mboa ile kıtadaki 170 milyon oyuncuya hitap etmeyi planlıyor.

CEO Madiba Guillaume Olivier liderliğinde yoluna devam eden stüdyo, 15 kişilik çekirdek kadrosuyla çalışıyor. 40’tan fazla eski çalışan ise şu anda serbest olarak projeye katkı sunuyor. Olivier, Afrika’da yetenek havuzunun gün geçtikçe büyüdüğünü ve bu durumun bağımsız projelerin gelişimini kolaylaştırdığını belirtiyor.

KÜLTÜREL DERİNLİK, GLOBAL MİZAH

Üç yıl süren sosyo-psikolojik araştırmalar sonucunda geliştirilen Elites of Mboa, Afrikalı yetişkinlerin aile, ilişki ve iş temalı mizahi anlatılara duyduğu ilgiden ilham aldı. 2020’de yayınlanan demosu 85 bin kez indirildi. En fazla indirilen ülkeler arasında Kamerun, Fildişi Sahili ve Fransa yer alıyor.

Oyunun evrensel mizah anlayışı, Suudi Arabistan’dan Hindistan’a kadar farklı ülkelerde olumlu geri dönüşler aldı. Olivier’e göre, kültürel özgünlük ile küresel espri anlayışı bir araya geldiğinde Afrika dışındaki oyuncular da oyuna bağlanabiliyor.

HEDEF 1 MİLYON DOLAR

Kiro’o Games bugüne kadar geleneksel yatırımcılardan fon bulmakta zorlandı. Ancak 800 küçük yatırımcıdan 900 bin dolar toplayarak dikkat çekti. ABD ve Hindistan’dan gelen melek yatırımcıların ilgisiyle birlikte stüdyo şimdi 1 milyon dolar daha toplamayı hedefliyor.

Olivier, Xbox’ın yeni projelere olan ilgisinden ve Sony Fund gibi devlerin Afrika pazarına yönelmesinden umutlu. Stüdyo ayrıca film ve animasyon stüdyolarıyla da görüşmeler yürütüyor. Elites of Mboa tamamlandığında, Kiro’o Games için yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.