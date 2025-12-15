Swarm Biotactics tarafından geliştirilen bu yapay zeka (AI) destekli biyo-robotik ordu, enkazlara ve tünellere sızarak drone'ların yapamadığı keşif ve istihbarat görevlerini üstlenirken içerdiği kamera, mikrofon ve radar teknolojisiyle yeni dünyanın görünmez gözleri olacak.

Teknoloji ile biyolojinin birleştiği bu proje, dünya haberlerinde manşetlere otururken, böceklerin acı çekip çekmediği sorusuyla birlikte küresel etik tartışmaları da başlattı.

İSTİHBARAT YAPACAK

Alman startup Swarm Biotactics'in kullandığı Madagaskar fısıldayan hamamböcekleri, radyasyona ve darbelere karşı doğal dayanıklılıkları sayesinde robotların giremediği tüneller ve enkazlarda yeni dünyanın "görünmez gözleri" oluyor.

Sırt çantasına takılan teknoloji, 10-15 gram ağırlığında olup, içinde mikroçipler, kamera, mikrofon ve Doppler radar taşıyor. Bu, sadece bir casusluk aracı değil, biyolojik bir savaş makinesidir.Muhabirin bile kumanda edebildiği bu böceklerin antenlerine bağlanan elektrotlar (acı vermediği savunulsa da), doğal navigasyonu uyarlayarak, yapay zeka tabanlı bir sürünün (swarm) otonom kontrolünü sağlıyor.

Gelecekte ağırlığın 10 grama inmesi, bu teknolojiyi tamamen tespit edilemez hale getirecektir.

RUSYA TANK ALMANYA BÖCEK ÜRETİYOR

Alman Savunma Bakanlığı'nın bu projeyi fonlaması, Rusya'nın 2025 raporlarında belirtilen 10 binin üzerindeki tank/zırh üstünlüğüne karşı personel ve ekipman eksikliğini kapatma amacı güden "akıllı" bir strateji olduğunu gösteriyor. Swarm Biotactics kurucusu Wilhelm'in "Rusya tank üretirken biz, AI ve biyo-robotlarla kapatıyoruz," sözleri, savaşın geleceğinin yapay zeka ve biyolojik robotlarda yattığını açıkça ilan ediyor.