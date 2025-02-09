Oyun konsolu çalan hırsız kameraya yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Oyun konsolu çalan hırsız kameraya yakalandı

İstanbul Avcılar’da oyun oynamak için farklı oyun salonlarında oyun oynadıktan sonra konsolları çalan şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı. 15 günde 3 farklı oyun salonuna giden zanlının ilginç tarzı dikkat çekti. Zanlı oyun bitince konsolu çantasına koyup salondan elini kolunu sallayarak çıkıp gitti. Polis şimdi onu arıyor.

Avcılar'da son 15 gün içerisinde 3 oyun salonundan 1 oyun konsolu ve 2 kontrol kolu çalındı. Güvenlik kameralarını inceleyen salon sahipleri, birbirleriyle haberleşerek olayı aynı kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin salona müşteri gibi gelerek bir süre oyun oynadığı, oyunu bitince konsolu çantasına koyup, kayıplara karıştığı görüldü. Mağdur olan oyun salonu sahipleri, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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