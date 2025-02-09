Oyun konsolu çalan hırsız kameraya yakalandı

Avcılar'da son 15 gün içerisinde 3 oyun salonundan 1 oyun konsolu ve 2 kontrol kolu çalındı. Güvenlik kameralarını inceleyen salon sahipleri, birbirleriyle haberleşerek olayı aynı kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin salona müşteri gibi gelerek bir süre oyun oynadığı, oyunu bitince konsolu çantasına koyup, kayıplara karıştığı görüldü. Mağdur olan oyun salonu sahipleri, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.