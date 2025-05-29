Oyun oynarken balkondan düşmüştü! Küçük çocuğun cenazesi gözyaşları içinde alındı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 1057. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin üst katında ikamet eden Suriye uyruklu ailenin 2 yaşındaki çocukları İsmail Elsemo, balkonda oyun oynadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek kaldırıma düştü.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak önce Serik Devlet Hastanesi'ne ardından da sağlık durumunun ciddi olması nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ANNE, BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayın ardından küçük çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, buradaki savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Anne ve babanın 2 yaşındaki çocuklarını kaybetmesi nedeniyle bir hayli üzgün oldukları görüldü. Anne-babası tarafından gözyaşları içinde teslim alınan İsmail Elsemo'nun cenazesinin Suriye'de toprağa verileceği öğrenildi.