Oyun oynarken kalp krizi geçiren çocuk yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Oyun oynarken kalp krizi geçiren çocuk yaşamını yitirdi

Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Bozoğlak köyünde 13 yaşındaki Ozan Arin, evinin önünde oyun oynarken fenalaşarak yere yığıldı.

Edinilen bilgiye göre, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ozan Arin’e, çevrede bulunan aile bireyleri ve komşuları hemen müdahale etti. Olay yerine çağrılan ambulansla Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ozan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KÖY HALKI DERİN ÜZÜNTÜYE GÖMÜLDÜ

Ozan Arin’in ani ölümü ailesini ve köy halkını derin bir üzüntüye boğdu. Genç çocuğun cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi. Yaşanan trajik olay, köyde derin bir sessizliğe neden oldu.

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