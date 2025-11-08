Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde oyun oynarken evlerinin yakınlarındaki sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Hasan İbrahim hayatını kaybetti.

Olay, Oğuzeli ilçesi kırsal Yalnızbağ Mahallesi'nde dün akşam saatlerine doğru meydana geldi. İddiaya göre, evlenin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki Hasan İbrahim, yakınlardan geçen sulama kanalına düştü. Durumu fark eden yakınları bir süre suda çırpınan küçük çocuğu çıkardı.



Durumu ağır olan küçük Hasan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaşındaki Hasan İbrahim, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlem işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.