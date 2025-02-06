Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları

Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları
Düzenleme: Baran Yalçın

Sony'nin güçlü konsolu PlayStation 5, oyun dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. 2025'te mutlaka deneyimlemeniz gereken en iyi 15 oyunu sizler için derledik. İşte, gerek teknik başarısıyla gerekse hikâye anlatımıyla öne çıkan yapımlar!

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Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları 1

Astro Bot

Team Asobi’nin PlayStation 5 için geliştirdiği Astro Bot, platform oyunlarına yeni bir soluk getiriyor. Super Mario Galaxy ile kıyaslanabilecek kadar yaratıcı olan yapım, farklı gezegenlere yayılmış eğlenceli ve sürprizlerle dolu seviyeleriyle oyunculara unutulmaz anlar yaşatıyor. Oyunun her bölümü, bazen bir kurbağa boks eldiveni, bazen bir zaman durduran saat gibi yaratıcı mekaniklerle bezeli.

Astro Bot, PlayStation tarihine eğlenceli göndermeler yaparken aynı zamanda PS5’in tüm özelliklerini ustalıkla kullanıyor. Ana kahramanımız Astro, bir çöl gezegenine düştükten sonra kayıp robot arkadaşlarını bulmaya çalışıyor. Oyunda PS5’in dokunmatik yüzeyinden mikrofonuna kadar her detay ustaca entegre edilmiş.

Astro Bot, hem çocukların hem yetişkinlerin keyif alabileceği bir oyun. İki kişilik mod olmasa da kontrol cihazını elden ele vererek oynanabilecek kadar akıcı bir yapıya sahip. Gerek esprili karakterleri gerekse eğlenceli mekaniğiyle Astro Bot, yıllardır PlayStation’a yakışan bir aile dostu platform oyunu bekleyenler için mükemmel bir seçenek. 6 Eylül’de çıkacak olan bu oyun, platform türünün en iyileri arasında yer almaya aday.

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Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları 2

Baldur’s Gate 3

Baldur's Gate 3, Dungeons and Dragons (D&D) evreninin unutulmaz bir uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Belçikalı Larian Studios’un geliştirdiği bu oyun, D&D'nin 5. edisyon kurallarıyla sunuluyor ve oyuncuları devasa bir dünyaya sürüklüyor. Oyuncular, özelleştirilebilen karakterleriyle, Mind Flayer'ların kontrolündeki dev bir gemiden başlayarak maceraya atılıyorlar. Oyunun en dikkat çekici yönü ise, her tercihe verilen muazzam yanıt çeşitliliği. Oyuncular, yaratıcı çözümler üretmeye çalıştıkça, oyun bazen gerçek bir Dungeon Master gibi reaksiyonlar veriyor.

Baldur’s Gate 3, sınırsız keşif, dövüş ve diyalog seçenekleri sunarken, her karakterin kendine özgü hikayesini de ön plana çıkarıyor. Oyun, zengin yazıları ve çeşitliliğiyle, her oyuncuya farklı deneyimler vaat ediyor. D&D'nin büyüleyici büyülerinden, hayvanlarla konuşmaya kadar, her etkileşim özgün bir sonuç doğuruyor. Ancak bu kadar çok seçenek bazen oyuncuyu bunaltabiliyor. Yine de, bu zenginlik, oyuncunun her anı özgürce şekillendirmesine olanak tanıyor.

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Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları 3

Cocoon

Dünya, galaksiler arası bulmacaları çözmek için uzak dünyaları dolaşabilen bir böcek hakkında bir video oyununa ihtiyacı olduğunu bilmiyordu - ama meğer varmış: Güzel, tuhaf, gloopily organik bir gizem turu...

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Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları 4

Death Stranding

Hideo Kojima'nın cesur ve sıradışı yapımı, oyuncuyu yoğun bir yolculuğa çıkarıyor. 60 saat süren bu deneyim, dağları aşarak paketler teslim etmenin ötesinde derin bir anlam taşıyor. Oyunda, ölüm ve yaşam arasındaki sınır bulanıklaşmış, Amerika parçalanmış ve ölüler yaşayanların arasına karışmış. Ana karakter Sam Bridges, başkanın kaybolan kızını ararken, bu distopik dünyada inanç ve bağlantının önemini keşfediyor.

Oyunun en dikkat çekici yönü, savaş yerine bağlantıyı vurgulaması ve sürekli bir başarı arayışı yaratması. Ancak her teslimat, sürekli bir çaba gerektiriyor; zorluklar, kaybolan eşyalar, korkunç BT'ler (gölge yaratıkları) ve şiddetli araziyle yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Gerçekten tatmin edici bir oyun deneyimi, her bir adımın öncesindeki uzun hazırlıklarla şekilleniyor.

Kojima, Death Stranding ile oyuncuya sürekli bir ödül ve ceza döngüsü sunarken, oyun sosyal medya ve insan bağlantıları üzerine de güçlü bir mesaj veriyor. Bu oyun, yalnızca bir video oyunu değil, aynı zamanda toplumun aşırılıklarını ve sürdürülemezliğini sorgulayan bir başyapıt olarak karşımıza çıkıyor.

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Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları 5

Demon’s Souls

Dark Souls'tan önce FromSoftware'in orijinal hack'n'slash başyapıtı geldi: Boletaria'nın yıkık krallığında karanlık, korku dolu bir kavga... Bu yapım, yeni ve aynı derecede ölümcül bir şey oluşturmak için görselleri, dövüşü ve yapıyı dikkatlice güncelliyor.

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Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları 6

Elden Ring

Hidetaka Miyazaki’nin yönettiği bu oyun, keşfedilecek sonsuz bir diyar olan Lands Between’de geçen tehlikelerle dolu bir macera vaat ediyor. Altus Düzlüğü’nde, yarışan atımın hızla ilerlediği bir sahnede, gözlerime bir grup köylü kadının dansı çarptı. Fakat her şey göründüğü gibi değildi. Biraz önce duyduğum melankolik şarkıyı takip ederek birinin yardımını umduğumda, bir sirenle karşılaştım. Miyazaki’nin oyunları, oyuncuya sürekli olarak güvenemeyeceğini hatırlatan yapımlar; dost görünen her şeyin ardında tehlikeler gizli.

Elden Ring, önceki oyunlardan farklı olarak, büyük bir keşif özgürlüğü sunuyor. Her dağ tepesi, yeni bir fırsat anlamına geliyor. Bir yolda karşılaşılan zorluklar, oyuncuyu yılgınlığa düşürmek yerine başka bir yol aramaya sevk ediyor. Oyunun tasarımı, mücadele, engeller ve nihayetinde zaferin ritmini kusursuz bir şekilde sunarken, oyunculara her zaman keşfedilecek yeni bir alan, gizli bir mağara ya da keşif için yeni bir patika sunuyor. Miyazaki, bu geniş dünyada her adımda yeni sürprizler vaat ediyor, oyuncuyu her an tetikte tutuyor.

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Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları 7

Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy, 1997 yılında çıkmış ve tarihin en büyük oyunlarından biri olarak kabul edilmiştir. 2020’de çıkan Remake yıllar içerisinde aldığı güncellemelerle yalnızca grafiksel bir yenileme değil, aynı zamanda orijinalin ruhunu kaybetmeden tamamen yeniden hayata geçirilmiş bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Başlangıç görevi, eski asker Cloud Strife’in, eco-aktivist Avalanche grubu ile birleşmesini konu alıyor ve bu sahne, orijinal oyunun sahne sahne yeniden düzenlenmiş hali gibi görünüyor. Ancak, yenilikçi dövüş sistemi, Japon RPG’lerinin klasik sıra tabanlı yapısını koruyarak aksiyon temelli bir hale gelmiş. Bu, stratejik derinliği koruyarak, oyunculara daha hızlı ve dinamik bir deneyim sunuyor. Özel yetenekler ve büyüler için enerji biriktirmeniz gerekiyor, fakat standart saldırılar yaparak, gelen saldırılardan kaçabilir veya savunma yapabilirsiniz.

Final Fantasy VII Remake, eski bir başyapıtı teknolojiyle harmanlayarak, nostalji ve yenilik arayan oyunculara unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bu remake, sadece görsel değil, aynı zamanda oyun tasarımındaki derinlik ve aksiyonla da özgünlüğü yakalamayı başarıyor.

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Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları 8

God of War Ragnarök

God of War Ragnarök, mitolojik bir destanı efsanevi bir şekilde sunuyor. Kratos ve oğlu Atreus, dünyayı yok edecek Ragnarök'u önlemeye çalışırken, savaşın ortasında birbirleriyle olan bağlarını keşfediyorlar. 2018’deki oyununda, Kratos ve Atreus’un annesinin külleriyle çıktıkları yolculuk, bir kehanetin parçası olduklarını öğrenmeleriyle sonlanmıştı. Bu devam oyununda ise kaderden kaçış ve ergenlikteki yanlış kararların getirdiği zorluklarla yüzleşiyorlar.

Efsanevi dövüşler ve muazzam mitolojik canavarlar, savaşın heyecanını katlıyor. Kratos’un elindeki balta, düşmanları parçalama hissi sunarken, düşman çeşitliliğiyle dövüşler asla sıkıcı hale gelmiyor. Ancak, bazı savaşlar sağlık kaybına yol açacak kadar can sıkıcı olabiliyor. Karakterler arasındaki ilişkiler derinleşiyor; özellikle Kratos ve Atreus’un bağlantısı, baba-oğul arasındaki çatışmaları gözler önüne seriyor. Atreus’un ergenlik döneminin verdiği yanlış kararlar, gerilimi artıran unsurlar arasında.

Oyun, göz kamaştırıcı görselleri ve detaylı mitolojik dünyasıyla büyülüyor. Farklı dünyalar, gizemli yapılar ve büyüleyici manzaralar keşfe değer. God of War Ragnarök, aksiyonun yanı sıra duygusal derinliğiyle de oyuncuyu içine çekiyor.

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Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları 9

Gran Turismo 7

Gran Turismo serisinin 7. oyunu, uzun süredir beklenen bir yarış simülasyonu olarak, hem yenilikçi hem de nostaljik bir deneyim sunuyor. 1997’deki ilk oyunun estetiği korunarak, her detayda mükemmeliyetçi bir yaklaşım sergilenmiş. PlayStation 5’te göz kamaştırıcı grafiklerle, her aracın en ince detayına kadar işlenmesi dikkat çekiyor. Haptic teknolojisini mükemmel şekilde kullanan PS5 DualSense, sürüş sırasında araçla olan etkileşimi daha da derinleştiriyor.

Gran Turismo 7, araç toplama kampanya moduyla geri dönüyor, ancak önceki oyunlardan farklı olarak daha kontrollü bir ilerleme sunuyor. Oyuncular, araba kültürüne dair öğretici mini derslerle yönlendiriliyor, bu da bazı eski oyuncuları hayal kırıklığına uğratabilir. Para kazanma süreci ise yavaş ilerliyor, ancak pistte geçirilen zaman, oyun içindeki atmosferik simülasyonlarla oldukça keyifli. Günün saatinin ve hava koşullarının değişmesiyle yarışlar, her seferinde yeni bir zorluk sunuyor.

Gran Turismo 7, teknik mükemmeliyetini kaybetmeden, kendine has eklektik ruhunu yaşatmayı başarıyor. Farklı yarış modları ve müzikli görevlerle eski oyunculara tanıdık, yeni oyunculara ise taze bir deneyim sunuyor. 4K ve 60 fps’deki gelişmiş görsellerle, nostaljik ama modern bir oyun deneyimi vadediyor.

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Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları 10

Helldivers 2

Helldivers 2, 2015 yapımı kooperatif nişancı oyununun devamı, tam anlamıyla bir eğlence patlaması. Bu oyun, bilim kurgu temalı vahşi şiddeti, aksiyon dolu oynanışı ve etkileyici geri bildirimleriyle oyuncuları kendine hayran bırakıyor. Oyuncular, devasa uzaylı gezegenlere iniş yaparak, Super Earth adına çeşitli görevleri yerine getiriyor. Görevler, yıkıcı silahlarla devasa böcekler, robotlar ve diğer yaratıklara karşı savaşmak üzerine kurulu. Bu süreçte takım çalışması, stratejik hamleler ve eğlenceli kaos ön plana çıkıyor.

Helldivers 2, her oynanışta oyuncuları sürekli olarak yeniliklerle ödüllendiriyor. Silahlar güçlü, görseller etkileyici ve geri bildirimler son derece tatmin edici. Misyonlar arasında bayrak dikme, iletişim sistemlerini düzeltme veya kolonileri kurtarma gibi görevler bulunuyor, ancak her görevde yan görevler ve keşifler de mevcut. Oyuncular, gelişen görevler ve sürekli yenilenen ekipmanlarla birbirleriyle eğlenceli bir etkileşim içinde.

Oyun, yoğun ve abartılı bir bilim kurgu şiddeti sunarken, ekip arkadaşlarınıza zarar verme riski de içeriyor ki bu, oyun deneyimini daha da eğlenceli hale getiriyor. Helldivers 2, Starship Troopers’ın eğlenceli ruhunu taşıyan bir oyun ve gerçekten de co-op nişancı türünde en eğlenceli deneyimlerden birini sunuyor.

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Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları 11

The Last of Us Parts I and II Remastered

The Last of Us Part II Remastered, dört yıl sonra, PS5 için geliştirilen yeni sürümüyle oyuncuları etkisi altına alıyor. Oyunun görsel ve dokunsal iyileştirmeleri, yeni modlar ve kesilen sahnelerle yapılan ekstra içerikler, deneyimi daha da derinleştiriyor. Fidelity Modu, 4K çözünürlükle harika bir görsellik sunarken, Performance Modu ise 1440p'de daha akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Bu güncellemeyle ışıklandırma, hareketler ve çevre detayları çok daha canlı hale gelmiş.

Kontrollerde de büyük bir gelişim var; DualSense kontrolcüsünün getirdiği haptik geri bildirimler ve uyarlanabilir tetikler, silahların hissiyatını tamamen değiştirmiş. Yeni “No Return” modu ise, oyuncuları hayatta kalmaya zorlayan roguelike bir deneyim sunuyor, her aşama farklı bir taktiksel yaklaşım gerektiriyor. Ayrıca, kesilen üç seviyeden oluşan Lost Levels modunda, gelişim süreci hakkında ilginç bilgiler edinmek mümkün.

Bu remastered sürüm, tıpkı bir Criterion Collection Blu-ray’ı gibi, oyun dünyasında nadiren görülen bir yeniden sunum. Daha önce hiç oynamamış olanlar ya da PS5'te deneyimlemeyenler için bu sürüm kesinlikle kaçırılmamalı.

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Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları 12

Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2, Insomniac'ın yarattığı ve herkesin merakla beklediği bir devam oyunu olarak, kendini aşmayı başarmış bir yapım. New York City, her zamankinden daha büyük ve canlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Peter Parker ve Miles Morales’i kontrol edebileceğimiz oyun, iki kahramanın hikayesini birleştiriyor, her iki karakterin kişisel mücadeleleri de oldukça derinlemesine işlenmiş. Peter, yetişkinliğe adım atarken, Miles babasının ölümünü kabullenmeye çalışıyor. Bu duygusal yolculuklar, heyecanlı aksiyonlarla ustaca harmanlanmış.

Aksiyon sahneleri, web-slinging hareketleri ve dövüş teknikleriyle oyuncuya tam anlamıyla bir süper kahraman deneyimi sunuyor. Yeni özelliklerden biri olan wingsuit ile uzun mesafeleri süzülerek kat edebilmek, özgürlük hissini pekiştiriyor. Ancak bazı boss dövüşleri fazla uzun ve monoton olabilir. Ayrıca, bazı bölümlerde kontrol şeması karışıklığı yaşanabiliyor.

Oyun, sadece aksiyon değil, insanlık, dostluk ve duygusal derinlik de sunuyor. Harlem'deki bir toplum merkezi alt hikayesi, müzikle olan bağları anlatan sürükleyici bir öğe olarak öne çıkıyor. Kısacası, Spider-Man 2 her yönüyle gerçek bir başyapıt, aksiyonun ve duygunun mükemmel birleşimi!

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Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları 13

Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart, PlayStation 5'in göz alıcı gücünü sergileyen, heyecan verici bir bilim kurgu aksiyon oyunudur. Oyun, iki tüylü uzaylının, boyutlar arası geçişler yapabilen bir robot süper kötüye karşı evreni kurtarma mücadelesini anlatıyor. Görsel açıdan olağanüstü olan oyun, özellikle devasa aksiyon sahneleriyle öne çıkıyor. Zengin detaylar, animasyonlar ve dikkat çekici dünya tasarımları, her bir bölümü büyüleyici kılıyor. Ayrıca, bazen oyun içindeki barlarda, dans eden uzaylılar arasında kısa bir dinlenme molası gibi rahat anlar da bulunuyor.

İlginç silahlar, hızlı tempolu aksiyon ve eğlenceli mizah, Ratchet & Clank: Rift Apart'ı eşsiz kılıyor. Oyunun hızlı temposu, bir paket şeker yemiş gibi enerji veriyor. Dünya tasarımları Dreamworks tarzı bir estetiğe sahipken, karakterlerin komik özellikleri ve benzersiz aksanları hikayeye tat katıyor. Oyun, Star Wars gibi büyük yapımların izlerini taşıyor ama her şey Insomniac Games'in kendine özgü tarzıyla harmanlanmış.

Rift Apart, basit bir yapıya sahip olsa da, görsel ve duygusal geri bildirimleriyle oyuncuyu içine çekiyor. Zorlu olmasa da son derece eğlenceli olan bu oyun, yeni nesil konsolların sunduğu olanaklarla tanışmak isteyenler için mükemmel bir örnek teşkil ediyor.

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Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları 14

Returnal

"Returnal", oyuncuyu zorlayıcı ve sürekli değişen bir dünyada hayatta kalma mücadelesine sürüklüyor. Selene isimli bir uzay kaşifi, Atropos adlı gezegene düşer ve her ölümde başa dönerek zorlu yaratıklarla savaşır. Yaratıklar, korkutucu ve ilginç bir biyoteknolojik yapıya sahip, her köşe ölümcül tehditlerle dolu. Oyunun temposu hızlı ve bir hata, tüm sağlığınızı kaybetmenize neden olabilir. Ancak her başarısızlık, oyuncuya yeni bir şey öğretir.

Gezegen her defasında farklı şekillerde değişir ve oyuncu, her seferinde yeni bir tecrübeyle karşılaşır. Başarısızlıklar da bir tür öğrenme sürecidir ve oyun sürekli bir yenilenme hissi yaratır. Returnal'ın dünyası, mükemmel hareketler ve ölümcül çatışmalar arasında kaybolmanızı sağlar. Hikaye, Selene’in bir zaman döngüsünde sıkışıp kalması etrafında dönerken, gizemli varlıklar ve unutulmuş geçmişin izleri de keşfedilmeyi bekler. Ancak, kazanmanın yerine, her yeni deneme, hayatta kalmak ve keşfetmek için bir fırsat.

Oyun, oyuncusunu zorluğu, sürükleyiciliği ve sürekli değişen dünyasıyla büyüler. Gerçekten sonu ne olur bilinmese de, her adımda yepyeni bir anlam keşfetmek mümkün.

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Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları 15

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Uncharted 4, Nathan Drake'in son hazine avına çıktığı muazzam bir macera sunuyor. O, baştan sona karizma ve insan olma halleriyle oyun dünyasında nadiren karşılaşılan bir karakter. Uncharted 4'ün hikayesi, sadece aksiyon dolu anlar değil, aynı zamanda duygusal derinlik de içeriyor. Nathan ve kardeşi Sam'in, korsan Henry Avery'nin efsanevi utopik şehri Libertalia'yı bulmaya çalışmalarını izlerken, karakterlerin karmaşık ilişkileri ve geçmişleri de ön plana çıkıyor.

Ancak oyun, bazı mekanik eksiklikler ve tekrar eden unsurlar içeriyor. Aksiyon sahneleri, belirli klişelere dayalı olsa da, görsellik ve hikaye anlatımı oyuncuyu içine çekiyor. Nathan’ın ilişkisinin derinliği ve ailesiyle olan bağları, serinin en anlamlı anlarına imza atıyor. Fakat bazen, oyun sürekli aynı tür bulmacalar ve engellerle oyuncuyu sınırlıyor.

Uncharted 4, aksiyon ve duygusal derinliği ustalıkla harmanlayan bir yapım. Ancak oyun, bazı yerlerde taze fikirlerden yoksun, bir seri olarak yolunun sonuna yaklaşıyor. Yine de hikayesi, PlayStation için unutulmaz bir finale işaret ediyor.

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