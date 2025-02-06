Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları

Astro Bot

Team Asobi’nin PlayStation 5 için geliştirdiği Astro Bot, platform oyunlarına yeni bir soluk getiriyor. Super Mario Galaxy ile kıyaslanabilecek kadar yaratıcı olan yapım, farklı gezegenlere yayılmış eğlenceli ve sürprizlerle dolu seviyeleriyle oyunculara unutulmaz anlar yaşatıyor. Oyunun her bölümü, bazen bir kurbağa boks eldiveni, bazen bir zaman durduran saat gibi yaratıcı mekaniklerle bezeli.

Astro Bot, PlayStation tarihine eğlenceli göndermeler yaparken aynı zamanda PS5’in tüm özelliklerini ustalıkla kullanıyor. Ana kahramanımız Astro, bir çöl gezegenine düştükten sonra kayıp robot arkadaşlarını bulmaya çalışıyor. Oyunda PS5’in dokunmatik yüzeyinden mikrofonuna kadar her detay ustaca entegre edilmiş.

Astro Bot, hem çocukların hem yetişkinlerin keyif alabileceği bir oyun. İki kişilik mod olmasa da kontrol cihazını elden ele vererek oynanabilecek kadar akıcı bir yapıya sahip. Gerek esprili karakterleri gerekse eğlenceli mekaniğiyle Astro Bot, yıllardır PlayStation’a yakışan bir aile dostu platform oyunu bekleyenler için mükemmel bir seçenek. 6 Eylül’de çıkacak olan bu oyun, platform türünün en iyileri arasında yer almaya aday.