Oyun severleri ekrana kitleyen en iyi PlayStation oyunları

The Last of Us Part II Remastered, dört yıl sonra, PS5 için geliştirilen yeni sürümüyle oyuncuları etkisi altına alıyor. Oyunun görsel ve dokunsal iyileştirmeleri, yeni modlar ve kesilen sahnelerle yapılan ekstra içerikler, deneyimi daha da derinleştiriyor. Fidelity Modu, 4K çözünürlükle harika bir görsellik sunarken, Performance Modu ise 1440p'de daha akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Bu güncellemeyle ışıklandırma, hareketler ve çevre detayları çok daha canlı hale gelmiş.

Kontrollerde de büyük bir gelişim var; DualSense kontrolcüsünün getirdiği haptik geri bildirimler ve uyarlanabilir tetikler, silahların hissiyatını tamamen değiştirmiş. Yeni “No Return” modu ise, oyuncuları hayatta kalmaya zorlayan roguelike bir deneyim sunuyor, her aşama farklı bir taktiksel yaklaşım gerektiriyor. Ayrıca, kesilen üç seviyeden oluşan Lost Levels modunda, gelişim süreci hakkında ilginç bilgiler edinmek mümkün.

Bu remastered sürüm, tıpkı bir Criterion Collection Blu-ray’ı gibi, oyun dünyasında nadiren görülen bir yeniden sunum. Daha önce hiç oynamamış olanlar ya da PS5'te deneyimlemeyenler için bu sürüm kesinlikle kaçırılmamalı.