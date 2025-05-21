Oyun tutkunlarının merakla beklediği Logitech G522 piyasaya sürüldü

Logitech G, ödüllü G5 serisine yepyeni bir kulaklık daha ekledi. G522 adını taşıyan bu model, gelişmiş tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Oyuncuların geri bildirimleriyle geliştirilen G522, özellikle uzun süreli kullanımlar için konfor sunuyor. Genişletilmiş kulak yastıkları, ek hafızalı sünger katmanı ve yeni nesil kumaşı sayesinde daha yumuşak ve dayanıklı bir yapı sağlıyor.

G522’nin merkezinde yer alan senkronize PRO-G sürücüler, 48 kHz/24 bit dijital sinyal işleme desteğiyle üstün bir ses deneyimi sunuyor. Ayrıca, "Blue Voice" teknolojisiyle güçlendirilen 48 kHz/16 bit mikrofon, oyun sırasında net iletişimi garanti ediyor.

LIGHTSPEED kablosuz bağlantı, Bluetooth ve USB-C desteği sayesinde platformlar arasında sorunsuz geçiş imkânı sağlıyor. Logitech G HUB ve Logitech G Mobile App aracılığıyla ses profilleri ve RGB aydınlatma özelleştirilebiliyor.

Logitech G522, yüzde 27 geri dönüştürülmüş plastik ve düşük karbonlu alüminyum kullanılarak üretildi. Ürün, Logitechg internet ve seçili mağazalarda 159,99 dolar fiyatla satışa sunuldu.