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Oyuncak içerisinde uyuşturucu saklamıştı... Yakayı ele verdi

 Elazığ’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otobüsle kente çocuk oyuncağı içerisinde uyuşturucu madde sokmak isterken yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 16:46
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Oyuncak içerisinde uyuşturucu saklamıştı... Yakayı ele verdi

Oyuncak içerisinde uyuşturucu saklamıştı... Yakayı ele verdi
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, şehir merkezinde şüphelenilen bir otobüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada şüpheli M.T.’nin üst ve eşyaları arasında yapılan aramada oyuncağın içerisine gizlenmiş 2 parça halinde 133,78 gram maddesi ele geçirilirken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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