Oyuncakçı, ‘kaçak silah üretim atölyesi’ çıktı

Diyarbakır’da, İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bağlar ilçesinde bir oyuncakçı dükkanının arka kısmında silah üretiminin yapıldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından oyuncakçı dükkanı dahil 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Silah üretim atölyesinde 6 ruhsatsız tabanca,182 gerçek silaha dönüştürülmeye hazır kurusıkı tabanca, 172 yay ve seti bulunan namlu, 199 şarjör, 183 silah yapımında kullanılan aparat, 136 fişek, 3 boş sürgü, 20 üst kapak, 1 lazer makinesi, 1 mengene, 170 kredi kartı ve 2 pos cihazı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.