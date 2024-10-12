Oyuncaklara vergi var mı yok mu belli oldu. Meğer drone uçan oyuncakmış!

Yanlış anlamanın Türkçe'de karşılığı olmayan 'drone' kelimesinden kaynaklandığı anlaşıldı. GİB açıklamasında “Oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Savunma Sanayisi Fonu tasarısında yer alan vergiler arasında üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan da ÖTV alınacağı anlaşılmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde, yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya iletilerinde ve basın yorumlarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan ve kamuoyunun "drone" ismi ile bildiği eşyanın, Özel Tüketim ÖTV kapsamına alınması hususunun anlaşılamadığının görüldüğü" bildirildi. GİB’in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

DRON İÇİN VERİLEN GTİP NUMARASI KAFALARI KARIŞTIRDI

"Dün Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen kanun teklifinin 10. maddesi ile kamuoyunun 'drone' diye bildiği ancak Kanun yazım tekniği açısından uluslararası tanımlamada yer aldığı GTİP numarası ile (9503.00) yazılması gereken ibare, eşyanın üst başlığını tanımlayan adı olup aşağıdaki gibidir:

'Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebekler için arabalar, oyuncak bebekler, diğer oyuncaklar, küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın), her türlü bilmeceler (puzzle)'

Buraya kadar eşyanın adı olup, esas verginin kapsamına alınan kısım bundan sonra parantez içinde yazılan '(Yalnız 9503.00.75.00.00; 9503.00.79.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar)' kısmıdır."