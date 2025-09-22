Oyuncu adayları dikkat! Kent Tiyatrosu yeni yıldızlarını arıyor!

Tiyatroya tutkulu, sahne heyecanını yaşamak isteyen ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan 18 yaş üstü herkes, 22-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nden veya www.manavgat.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek.

Oyuncu adayları için seçmeler, 1-5 Ekim 2025’te Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Adaylar, dört aşamalı değerlendirmeden geçecek. Başarılı olanlar, Kent Tiyatrosu kadrosuna katılma fırsatı yakalayacak.

TİRATLAR BELİRLENDİ

Seçmelerde adayların sahneleyeceği tiratlar açıklandı. Kadın adaylar, “Holden’in Külkedileri” (Abdullah Öztürk) veya “Kız Kurusu Gül Hanım” (Federico Garcia Lorca) oyunlarından birini sunacak. Erkek adaylar ise “Güldürü Üstüne Aldatma ya da Tam Tersi” (Ahmet Önel) veya “Biraz Gelir Misiniz?” (Aziz Nesin) oyunlarından seçtikleri tiratla sahneye çıkacak.

