Yeşilçam'ın kötü adamı Ali Güney hayatını kaybetti

Yeşilçam'da kötü adam rolleriyle tanınan Ali Güney üç gün önce nefes darlığı nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yeşilçam’da kötü adam karakterleri ile nam salan Ali Güney’in vefat ettiğini açıkladı.

ALİ GÜNEY KİMDİR?

1 Ocak 1956 yılında Şanlıurfa Siverek’te dünyaya gelen Ali Güney, 9 yaşında İzmir'e gitti ve bu yolculuk onun hayata karşı en önemli yolculuğu oldu. İzmir’de simit satan, fabrikalarda çalışan ve nakliyat işi bile yapan Güney, Yılmaz Güney’in bakışları ve ses tonundan çok etkilenerek sinemaya âşık oldu. 1972 yılında fotoroman senaristliği yapan Güney, 1973 yılında da sinemaya adım attı. 1977 yılında ise yapımcılığa soyunan Güney, kısa sürede İstanbul Yeşilçam’da ün yaptı. Yönetmen Remzi Aydın Jöntürk tarafından sinemaya kazandırılan Ali Güney, daha sonra yönetmen Natuk Baytan ile tanıştı ve 20 filmde birden rol aldı. 30-40 kadar filmde de prodüksiyon amirliği, yönetmen asistanlığı yapan usta oyuncu, kötü rollerle Türkiye genelinde ün yaptı. Oyuncu, 1988’de Alman yapımı bir dizi sayesinde bir ev sahibi oldu. 1990’lı yıllarda ‘Hayırsız Evlat’, ‘İstanbul-Paris’ gibi tiyatro oyunlarında da rol alan ve daha sonra İstanbul Yeşilçam Tiyatrosu’nu kuran Güney, okullarda gezici tiyatro yaparak minik yüreklere tiyatro aşkını vermek için çabaladı. Münir Özkul başta olmak üzere çok sayıda efsane oyuncu ile kamera karşısına geçen Ali Güney, sayısız sinema filminde rol aldı, dizi ve televizyon filmlerinin de aranan isimleri arasına girdi.

ROL ALDIĞI SİNEMA, DİZİ VE TELEVİZYON FİLMLERİ:

Vezir Parmağı (2016)

Yağmurlu Gecede Gülperi (2015)

Pişt (2014)

Korkma (2012/Televizyon Dizisi)

Gece Yolcuları Recep ile Selena (2012)

Atatürk’ün Fedaisi Topal Osman (2012)

Leyla ile Mecnun (2. Sezon/2012/Televizyon Dizisi)

Leyla ile Mecnun (1. Sezon/2011/Televizyon Dizisi)

Bay Kilink İstanbul’da (2011/Televizyon Filmi)

Palyaço Recep (2010)

Newyork’ta Beş Minare (2010)

Kılıç Günü (2010/Televizyon Dizisi)

Oturak İmparatoru Recep (2009)

Geniş Aile (1. Sezon/2009/Televizyon Dizisi)

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (2009)

Kınalı Kuzular: Hasan Ethem (2007/Televizyon Filmi)

Annem (1. Sezon/2007/Televizyon Dizisi)

Kınalı Kuzular: Üçpınar’lı Ali (2006/Televizyon Filmi)

Korkusuzlar (2006/Televizyon Filmi)

Kanlı Hesaplaşma/Silahların Gölgesinde (2006/Televizyon Dizisi)

Arka Sokaklar (1. Sezon/2006/Televizyon Dizisi)

Nehirde Kan (2005/Televizyon Filmi)

Memleket Hikayeleri/Dostum Dostum (2005/Televizyon Filmi)

Lokman Hekim (2005/Televizyon Filmi)

Emret Komutanım (2005/Televizyon Dizisi)

Elvan (2005/Televizyon Filmi)

Ömerçip (2003)

Kurtlar Vadisi (1. Sezon/2003/Televizyon Dizisi)

Hamal (2003/Televizyon Dizisi)

Çileli Aşık (2002/Televizyon Filmi)

Yitik Hayatlar (2002/Televizyon Filmi)

Sırlar Dünyası/Sır Kapısı (2002/Televizyon Dizisi)

Kül Kedisi (2002/Televizyon Filmi)

Beyaz Diken (2002/Televizyon Filmi)

Dumanlı Yol (2001)

Üvey Baba (2000/Televizyon Dizisi)

Küçük Deniz Balıkları (2000)

Hemşo (2000)

Batak (2000)

Nasrettin Hoca Ya Tutarsa (1999)

Güneşe Doğru (1999/TV Dizisi)

Bizim Sokak (1999/TV Dizisi)

Üçüncü Sayfa (1998)

Bahar’la Umut (1998)

Yıldırım Han ve Emir Sultan (1997/Televizyon Filmi)

Yalnızlık Şarkısı (1997)

Ah Nalan Ah (1997/Televizyon Filmi)

Çılgın Bediş (3. Sezon/2001/Televizyon Dizisi)

Çılgın Bediş (2. Sezon/1997/Televizyon Dizisi)

Çocuğum İçin (1996/Televizyon Filmi)

Şüphenin Bedeli (1995)

Çiçek Taksi (1995/Televizyon Dizisi)

Yasak Aşk (1995)

Ver Elini Kayınço (1995/Televizyon Filmi)

Sen Başkasın (1995)

Ziller (1994)

Kılıbıklar (1994)

Hızlı Takip (1994)

Bize Nasıl Kıydınız (1994)

İbrahim Gülşeni (1993/Televizyon Filmi)

Yeşeren Asma/Beşiktaşlı Yahya Efendi Hz. (1993)

Uzun Gece/Eshab-ı Kehf (1993/Televizyon Filmi)

Otostop/Baba Katili (1993)

Lunapark (1993)

Kan Kardeşler (1993)

Bizim Mahalle (1993/Televizyon Dizisi)

Abdulkadir-i Geylani Hz./Batmayan Güneş (1993/Televizyon Filmi)

19 Mayıs’tan 30 Ağustos’a (1993/Televizyon Filmi)

Kurdoğlu 3/Bu Yola Baş Koyduk (1992)

Hicran Yarası (1992/Televizyon Dizisi)

Son Randevu (1991)

Kurdoğlu/Osmanlı Bedel İster (1991/Televizyon Dizisi)

Krallığın Bedeli (1991)

Bana Bela Derler (1990)

Abuk Sabuk Bir Film (1990)

Bir Avuç Kül (1989)

Yaşamak (1988)

Sen Ve Ben (1988)

Muhteşem Serseri (1988)

Mikrop (1988)

Kurtlar Geceyi Sever (1988)

Karanlığın İçinde (1988)

Vahşiler (1987)

Suçsuz (1987)

Son Kahramanlar (1987)

Patroniçe (1987)

Oyunun Kuralı (1987)

Mayın (1987)

Kuruluş/Osmancık (1987/Televizyon Dizisi)

Bitmeyen Adam (1987)

İlahi Adalet (1986)

Ölümsüz Aşk (1986)

Yar Etmem Seni (1986)

Sokakların Kanunu (1986)

Silah Arkadaşları (1986)

Sen Neymişsin Be Abi (1986)

Oteldeki Cinayet (1986)

Muhteşem Serseri (1986)

Hesap Günü (1986)

Hekimoğlu (1986/Televizyon Filmi)

Fiyakalı Enişte (1986)

Ben Milyoner Değilim (1986)

Ağla Anam Ağla (1986)

Ayrılık Hasreti (1986)

Öfkenin Bedeli (1985)

Uyanıklar Dünyası (1985)

Suçlu Gençlik (1985)

Kanun Adamı (1985)

Bin Defa Ölürüm (1985)

Altar (1985)

Acıların Çocuğu (1985)

Kanun Kanundur (1984)

Ayşem (1984)

Gecenin Sonu (1983)

Aşk Adası (1983)

Kelepçe (1982)

Kelepçe (1982)

Dört Yanım Cehennem (1982)

Bir Pazar Günü (1982)

Ağlayan Gülmedi mi? (1982)

Milcano (1981)

Kanlı Mektup (1973)