Oyuncu arkadaşı her yerinden bıçaklamış! Elif Kırav’ın katiliyle eğlendiği görüntüler ortaya çıktı

Oyuncu Sevil Akdağ ile arkadaşı Elif Kırav arasında tartışma yaşanmış, Akdağ arkadaşı Elif’i öldürdükten sonra evden ayrılmıştı.

Gelen sesler üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verilmiş. İncelenen kamera kayıtları sonrası Sevil Akdağ Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alınmış. Daha sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Akdağ, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

EĞLENDİKLERİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yakın zamanda Akdağ ile Kırav'ın arkadaşlarıyla bir evde eğlendikleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 4 arkadaşın şarkı çalan parçaya eşlik ederek eğlendikleri görüldü.

“35-40 TANE BIÇAK İZİ VAR"

Fenomen Bade Taş ise, Sevil Akdağ tarafından öldürülen arkadaşı Elif Kırav hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gözyaşları içerisinde cinayete ilişkin detayları anlatan Taş, "Her yerinden bıçaklamış. Kaşından, gözünden, kalbinden 35-40 tane bıçak izi var" dedi.

"İçten içe Elif'e takıktı. Ne zaman alkol ya da başka bir madde alsa Elif'i arıyordu. Elif'e ağlıyordu. Elif dahil kimsenin kendisini sevmediğini söylüyordu. Onu arkadaş çevremizde istemiyordum. O gün beraber dışarı çıkıyorlar. Yiyorlar içiyorlar. Sonra bu malum şahıs tuvalete gidip geldikten sonra hal ve hareketleri değişiyor. Elif de buna geceyi onunla devam etmek istemediğini söyleyerek bunu gönderiyor.

Başka bir kız arkadaşıyla farklı bir mekana gidiyor. Sonra bu cani Elif'i arıyor. Kendisinin de gelmesi konusunda ısrar ediyor. Elif telefonu açmayınca yanındaki kız arkadaşını arıyor. Elif istemediğini söylüyor. Kafasının çok güzel olduğunu söylüyor. Keşke oradan çıkıp benim yanıma gelseydi. Oradan çıkıyor ve Elif kendi evine gidiyor. Sonradan görüştüğü kız arkadaşı kendi evine gidiyor. Sabaha karşı cebinde kesici aletle Elif'in kapısına gidiyor. İçeride ne yaşandı bilmiyorum. Sadece ulaşılamasın diye telefonunu kapının önüne koymuş. Her yerinden bıçaklamış. Kaşından, gözünden, kalbinden 35-40 tane bıçak izi var. Bu halde annesi kızı buluyor" dedi.

“EN YAKINIMI KAYBETTİM”

Acısını yaşamak istediğini ve paylaşım yapamadığını söyleyen Taş, "Annesi kaç kere kollarımda bayıldı. Ablası zaten ameliyatlı. Burada yayın açıp da yayın konusu yapacak başka şeyler uyduracak ne yaşıyorsunuz. Bu kadar mı kalbiniz köreldi. Paylaşım yapmıyorum, mesajlara cevap veremiyorum. Nefes alamıyorum.

Hayatımda ilk kez tanıdığım bir insanı kaybettim ve en yakınımı kaybettim. Size raporu veremediğim şov yapamadığım için özür dilerim. İzin verirseniz acımı yaşamak istiyorum. Benim kardeşim o gün söylediği yemeği bile yiyemedi. Bir lokma alamadan öldürmüş kardeşimi. Beni size burada açıklama mı yapacağım. Ne biçim insanlarsınız siz?" ifadelerini kullandı.