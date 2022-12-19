Evlendikten sonra ilk kez el ele görüntülendiler

Aslı Enver ile Berkin Gökbudak geçtiğimiz ay dünya evine girmişti. Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Son olarak Enver’in, iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Oyuncunun, çekimlerine önümüzdeki günlerde başlayacağı diziyi, hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.

"HER ŞEY ÇOK YENİ"

Geçtiğimiz ay ani bir şekilde evlilik kararı alan çift, yan yana ilk kez görüntülendi. Caddebostan sokaklarından evlerine doğru yürürken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gökbudak çifti, "Ne diyelim bilemedik. Her şey çok yeni. Annelerin babaların vardır ya hani bir kuralı. Çocuk için de konuşmamak lazım. Ama her şey yolunda" dedi.

"GURUR DUYUYORUM ASLI'YLA"

Berkin Gökbudak, bütün sorulara sessiz kalırken eşi Aslı Enver'in yanıtlarını dinlediği esnada kendisine yöneltilen, "Nasıl buluyorsunuz Aslı Hanım'ın oyunculuğunu?" sorusuna, ilk başta Aslı Enver, gülerek "Hadi biraz beni öv" diyince Gökbudak, "Gurur duyuyorum Aslı'yla. Önceden de takip ediyordum. Çok başarılı bir oyuncu kendisi" yanıtını verdi.