Ayla Algan vefat etti. 'Başındaki yazmanın ben verdum parasını' diyen ses öldü

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Ayla Algan vefat etti. 'Başındaki yazmanın ben verdum parasını' diyen ses öldü
Türk dizi ve sinema oyuncusu Ayla Algan hayatını kaybetti.

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