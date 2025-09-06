Oyuncu Barış Arduç’tan bir ilk

Disney Plus’ta yayınlanan ‘Aşkı Hatırla’ ve atv’de 12 Eylül Cuma akşamı ekrana gelmeye hazırlanan ‘Aşk ve Gözyaşı’ dizisiyle gündemde olan Barış Arduç, bir ilki gerçekleştirdi.

Oyuncu, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Ağustos ayında sosyal medyada en çok konuşulan oyuncular araştırmasında zirvede yer aldı. Barış Arduç, platformun bu listesinde ilk kez birinci oldu. Oyuncunun bu listede bulunmasında Haziran ayında yayına giren ‘Aşkı Hatırla’ ve ardından yaz döneminde çekimlerine başlanıp şimdilerde izleyici ile buluşmak için gün sayan ‘Aşk ve Gözyaşı’ dizilerinin payı büyük. Arduç, daha önce listeye girmeyi başarmış ancak hiç liderlik koltuğuna oturamamıştı.

Listede Barış Arduç’u sırasıyla Onur Tuna, Erdal Beşikçioğlu, Kubilay Aka, Çağlar Ertuğrul, Burak Dakak, Özgür Çevik, Giray Altınok, Can Bartu Arslan ve Orhan Alkaya takip etti.

‘Nar Çiçeği’ne yeni enerjik yorum

Ceylan Ertem, ‘Nar Çiçeği’ni yeniden yorumlayarak Jaya Records etiketiyle yayınladı.

Balkan halk ezgisi kökenli şarkının sözlerini Mete Özgencil yazmış, düzenlemesini ise Gökhan Sürer yapmış. Ceylan Ertem, dinleyicisine biraz moral verebilmek için enerjik bir düzenleme ve yorumla şarkıyı tekrar yorumlamış.

Ceylan Ertem, geçtiğimiz günlerdeki Hopa ziyaretinde şarkının klibini çekmiş. Oldukça hareketli, hoş bir çalışma olmuş. Keyifle dinledim.

‘Hakikatın Ölümü’nün çekimleri bitti

Yönetmen, yapımcı ve senarist Hüseyin Karabey, yeni sinema filmi ‘Hakikatin Ölümü’ ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Mert Fırat ve Mehmet Günsür’ün yer aldığı film, 1995 yılında geçen etkileyici bir iç hesaplaşma hikâyesini konu alıyor.

Film, Feridun’un (Mert Fırat) eski dostu Timuçin (Mehmet Günsür) ile yıllar sonra karşılaşmasıyla başlayan ve suç, adalet, şiddet, vicdan gibi kavramlar etrafında şekillenen sürükleyici bir öyküyü beyaz perdeye taşıyor. Feridun, bu karşılaşmanın ardından hayatının bir daha asla eskisi gibi olmayacağı gerçeğiyle yüzleşiyor.

Yapımcılığını Hüseyin Karabey (Asi Film) ve Muzaffer Yıldırım’ın (NuLook Production) üstlendiği, ortak yapımcılığını ise Doruk Acar’ın (Insignia Production) gerçekleştirdiği film, uluslararası festivallere sunulacak ve 2026 yılında Türkiye’de vizyona girecek.