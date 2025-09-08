Oyuncu Başak Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Hayal kırıklığını tarif edecek kelime yok

İstanbul'da yaşanan siyasi gelişmeler de tansiyonu artırdı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, İstanbul Kongresi'ndeki usulsüzlük iddiaları üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine eski milletvekili Gürsel Tekin'i kayyım olarak ataması, dikkatleri bu noktaya çekti.

Bu kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önüne çevik kuvvet ekiplerinin sevk edilmesi ve bina çevresindeki yolların kapatılması, gergin atmosferi gözler önüne serdi. Bu süreçte, parti yönetimindeki olası değişiklikler ve Kılıçdaroğlu'nun durumu yeniden gündeme geldi.

OYUNCU BAŞAK SAYAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler de yükseldi. Oyuncu Başak Sayan, Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanarak yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Sayan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim, ona oy verdiğim, onun için tartıştığım zamanları düşündükçe kendimden nefret ediyorum… Nasıl bu kadar kör olabildim? Yaşadığım hayal kırıklığını tarif edecek kelime yok. Sevdiğiniz kişinin sizi yıllarca aldattığını öğrenmeniz gibi bir his bu yaşadığım. Yazıklar olsun! Verdiğim oyların hiçbiri helal değil! Şu durumda olmamızın sebeplerinin başında o geliyor…"

Ardından ekledi: "Nasıl öfkeliyim anlatamam. Aptal yerine koydu hepimizi. Ben de nasıl bir aptalmışım ki asla uyanmadım. Ta ki takke düşüp kel görünene değin."