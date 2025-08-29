Oyuncu Belçim Bilgin dolandırıcıların kurbanı oldu! Soluğu savcılıkta aldı

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin dolandırıcıların tuzağına düştü. Kendini, oyuncunun yapım şirketine PR hizmeti sunmak isteyen biri olarak tanıtan dolandırıcı, şirketin asistanı Zeynep B.’nin güvenini kazanarak 80 bin lira dolandırdı.

Sabah gazetesi'nde yer alan habere göre, 2019 yılında kurduğu Big Bloom isimli yapım şirketiyle reklam ve film sektöründe faaliyet gösteren Belçim Bilgin, geçen ay dolandırıcıların tuzağına düştü.

1756456715471-1599986567788-belcim.jpg

31 Temmuz’da şirketin sabit hattını arayan Mehmet A. isimli dolandırıcı, PR çalışması yapmak istediğini söyleyerek şirket ile iletişime geçti. Mehmet A., yıllık işbirliği ücreti kapsamında ilk ödeme olan 80 bin TL’nin kendi hesabına gönderilmesini talep etti. Asistan Zeynep B. ödemeyi yaptıktan sonra dolandırıcıya ulaşamayınca gerçeği fark etti ve durumu Belçim Bilgin’e bildirdi. Bilgin, yaşadığı olaya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı olayda polis ekipleri, Mehmet A.’yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

whatsapp-gorsel-2025-01-31-saat-16-eja1.webp

