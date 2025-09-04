Oyuncu Berna Laçin'den tepki çeken Ergin Ataman yorumu

Oyuncu Berna Laçin'den tepki çeken Ergin Ataman yorumu

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı devirdi. Oyuncu Berna Laçin’in sosyal medya hesabından Ergin Ataman’ı hedef alması tepki çekti.

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı mağlup ederek 5’te 5 yaptı. Berna Laçin’in Ergin Ataman’a yönelik paylaşımı ise tepkilere neden oldu.

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu’nu tüm maçlarını kazanarak lider tamamladı.

Türkiye’nin elde ettiği bu başarı büyük sevinç yaratırken, oyuncu Berna Laçin’in sosyal medya paylaşımı tartışma konusu oldu.

Laçin, yaptığı açıklamada A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman’ı hedef aldı. Ataman’ın görünümünü eleştiren Laçin, şu ifadeleri kullandı:


“Basket koçu dediğin çakı gibi olur; hem fiziksel hem duruş itibarıyla… Az biraz çeki düzen verseler Ataman’a, ülkeyi temsil ediyor nihayetinde.”

Laçin’in sözleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken çok sayıda kullanıcıdan tepki topladı.

Laçin'in sözlerine çok sayıda tepki yorumu geldi 'Her derdimiz bitti... Söylenecek laf mı şimdi bu?', Ne alaka yav? Şekeri vardır, tiroidi vardır, Kendi mi çıkıp oynayacak? Fenerli olsa aynı sözleri paylaşmazdınız!' gibi yorumlar yapıldı.

