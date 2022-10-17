Billur Kalkavan'a veda. Sevgilisi Buğra Bahadırlı gözyaşlarına boğuldu

Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, cumartesi günü hayatını kaybetmişti. 59 yaşında vefat eden ünlü oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ünlü isimler Kalkavan’a veda etmek için Zincirlikuyu Camii’ne geldi. Birlikte rol aldığı arkadaşlarının yanı sıra müzik dünyasının tanınmış simaları da cenazeye katıldı.

Taziyeleri kabul eden Billur Kalkavan’ın hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

ÇOK ÖZEL BİR İNSANDI

Oyuncu Nilgün Belgün arkadaşının ardından, ‘Çok özel bir insandı, iyi kalbin karşılığı, dürüst ve özgürdü.’ ifadelerini kullandı.

30 YILLIK DOSTUMDU

Cenaze törenine katılan Hamdi Alkan, "30 yıllık dostumdu. Çok üzgünüm" dedi.

Billur Kalkavan, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

ÖLÜM NEDENİNİ SEVGİLİSİ AÇIKLADI

Kalkavan’ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan'ın vefat nedenini şu sözlerle açıklamıştı: “Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne Yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce de yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı."

"ÖLECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİĞİ İÇİN VASİYET BIRAKMADI"

Habertürk'e konuşan Bahadırlı, "Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu. Siz de eve geldiğinizde gördünüz. O kadar mücadeleci, umutlu ve hayat doluydu. Son ana kadar da o halini korudu. O haldeyken vasiyet bırakma aklına bile gelmemiştir, benim de aklıma gelmedi. Hiç öyle bir konuşma yapmadık. Her şey yolunda gidiyordu ama enfeksiyondan dolayı kalbi çok yoruldu" dedi.