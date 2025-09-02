Oyuncu Burcu Binici'nin hastalığı ne? Canlı yayında fenalaşmıştı

39 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Binici katıldığı yayında yere devrildi. Sunucu Melis Hazal Karagöz ile sohbeti sırasında baygınlık yaşayan Binici, bulunduğu yerde yere kapaklandı.

BURCU BİNİCİ'NİN RAHATSIZLIĞI NE?

Yayına ara verilmesinden sonra Binici'ye ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı. Kendine gelen oyuncu sağlık durumu hakkında ayrıntıları ilk kez aktardı. Binici bayılma nedeni olarak doğuştan gelen kalp ritim düzensizliği olduğunu belirtti.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şuan durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin" dedi.