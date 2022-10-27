Celil Nalçakan'dan evlilik sorusuna ilginç cevap

Oyuncu Celil Nalçakan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz aylarda ayrıldığı sevgilisi Ceren Kahyaoğlu ile tekrar barışan Nalçakan, evlilik açıklamasında bulundu.

Pilates eğitmeni Ceren Kahyaoğlu ile aşk yaşayan Celil Nalçakan, özel hayatı hakkında konuştu.

Nalçakan, evlilik sorusuna "Aile hayatını seviyorum. Ama evlilik konusunda bir şey diyemiyorum, bilemem" yanıtını verdi.

