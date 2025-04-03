Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BOYKOT PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’ın başrol oyuncuları arasında yer alan Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KİMDİR?

1 Mart 1994'te İstanbul'da doğan Üzümoğlu, sanat kariyerine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun olarak adım attı. Hindistan ve Polonya'da fiziksel tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yaparak uluslararası deneyim kazandı. Birçok tiyatro oyununda sahne alan sanatçı, Nisan 2017'de 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Troas" adlı oyundaki performansıyla yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı ödülüne layık görüldü.