Oyuncu Ceren Bıyıklı Şişli'de ortalığı birbirine kattı!

Tiyatro oyunlarından dizi yapımlarına kadar birçok yapımda yer alan oyuncu Ceren Bıyıklı, 25 Şubat gecesinde Şişli’de ortalığı birbirine katmıştı.

Aynı gece 5 farklı yerde 5 ayrı otomobile zarar verdiği iddia edildi. Oyuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle ceza davası açıldı.

İFADESİ PES DEDİRTTİ

Oyuncu Ceren Bıyıklı, suçlamaları kabul etti ifadesi ise pes dedirtti. İfadesinde şu sözleri kullandı:

"Gece uyuyamıyordum, ilaç kullanıyordum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum, kimseye bilerek zarar vermedim. Oyunculuğun getirdiği stresle baş edemiyordum."

Bıyıklı'nın avukatı ise oyuncunun ruhsal çöküntü yaşadığını ve bu nedenle psikiyatrik tedavi gördüğünü belirtti.

"ÖDEYECEĞİM AMA TAKSİTLE"

Mağdur olan araç sahipleri arasında Bülent Y., Gökçe Zeynep G., Mustafa Hakan P., Senan P. ve Yunus Emre B. yer alıyor. Mağdurlar zararlarının 25.000 ila 35.000 TL arasında olduğunu ifade etti.

Bazı mağdurlar, zararın karşılanırsa şikayetten vazgeçeceklerini söylediler. Sanık Bıyıklı ise "Taksitle ödemeye hazırım, yeter ki anlaşalım" dedi.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Ceren Bıyıklı'nın cezai ehliyetinin belirlenmesi için Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nden sağlık raporu talep etti. Sanık hakkında adli kontrol kararı devam ederken, bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.