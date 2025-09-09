Oyuncu Ceren Moray kumsalda sessiz sedasız evlendi!

Geçtiğimiz günlerde DJ Doğu Orcan ile dünyaevine giren oyuncu Ceren Moray, sade bir törenle evlendi.

Kavak Yelleri dizisindeki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Ceren Moray, DJ sevgilisi Doğu Orcan ile sessiz sedasız evlendi. Çiftin nikah töreni, sahilde samimi bir ortamda gerçekleşti. Törene yalnızca aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

GELİNLİK TERCİH ETMEDİ

Moray ve Orcan çifti, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Evlilik cüzdanlarını Instagram'da yayınlayan çift, 'Evet' diyerek evlendiklerini duyurdu. Ceren Moray'ın gelinlik yerine beyaz bir elbise tercih etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

CEREN MORAY KİMDİR?

5 Haziran 1985 Diyarbakır doğumlu olan Ceren Moray, tiyatro eğitiminin ardından pek çok başarılı projede yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2003 yılında Serseri Aşıklar dizisiyle yaşayan Moray, Kavak Yelleri dizisindeki 'Su' karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Ardından Doktorlar, Nefes Nefese gibi dizilerde de rol aldı.

