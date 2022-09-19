Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten evliliklerinin birinci yıl dönümünde romantik kutlama 

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutladı. Çift, sosyal medyada nikâh töreninde çekilen karelerini yayınladı.

Yamantürk, eşiyle pozlarına; "Birinci yılımız kutlu olsun karıcığım" yazıp kalp emojisi koyarken; Özpirinçci de mor kalp emojisi ekleyerek, "Birinci yılımız kutlu olsun kocacığım" notunu düştü.

Oyuncu çifte binlerce beğeni ve "Maşallah", "Nice mutlu, birlikte, muhteşem yıllarınız olsun" gibi yorumlar geldi.

'ŞU ANDA ÇALIŞMAK DEĞİL ÖNCELİĞİM MERCAN'

Öte yandan Özpirinçci, geçtiğimiz aylarda eşi Burak Yamantürk ve kızı ile birlikte Yeniköy'deki bir mekanda otururken objektiflere yansımıştı.

Özpirnçci, geçtiğimiz aylarda setlere ne zaman döneceği konusuna "Şu anda çalışmak değil, önceliğim Mercan. Belli de olmaz. Gelen iyi bir teklif olduğunda Mercan da benimle sete gider gelir” açıklamasını yapmıştı.