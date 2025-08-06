Oyuncu Emre Bulut motosiklet kazası geçirdi

Oyuncu Emre Bulut, köpeği Leo ile birlikte Göztepe Sahili'nden dönerken motosiklet kazası geçirdi.

Seyir halindeyken arkasından gelen bir aracın çarpması sonucu motosikleti hasar görürken, Bulut kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Akşam Gazetesi'ndeki habere göre Kazanın ardından en büyük tesellisinin köpeği Leo’nun zarar görmemesi olduğunu söyleyen Bulut, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Yere sağlam basmasaydım, çok daha kötü olabilirdi. Trafik çok yoğundu, Allah korudu.”

Motosiklet tutkusu ile tanınan Emre Bulut, iki yıl önce de benzer bir talihsizlik yaşamış, hırsızların hedefi olan motosikleti kısa sürede bulunmasına rağmen kullanılamaz hale geldiği için satmak zorunda kalmıştı.

EMRE BULUT KİMDİR?

Oyuncu, sanat yönetmeni 15 Kasım 1992, İstanbul doğumlu. 183 cm boyunda ve 74 kg ağırlığında. Lise eğitiminin ardından oyunculuğa yönelerek Akademi 35.5'ta oyunculuk eğitimi almıştır.

Emre Bulut, 2016 yılından itibaren Kış Güneşi, Seven Ne Yapmaz, Vatanım Sensin, İblis, Kızım, Elimi Bırakma, Afili Aşk, Hekimoğlu, Menajerimi Ara, Alparslan: Büyük Selçuklu, Sipahi, Hudutsuz Sevda gibi birçok dizi ve filmde, ayrıca Eti Crax gibi reklam filmlerinde oynadı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.