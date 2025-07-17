Oyuncu Emre Törün’e son yolculuk! Ailesi gözyaşlarına hakim olamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oyuncu Emre Törün’e son yolculuk! Ailesi gözyaşlarına hakim olamadı

Pankreas kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden ünlü oyuncu Emre Törün son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncunun eşi ve annesi, anma töreni öncesi gözyaşlarına boğuldu.

"Arka Sokaklar", "Üç Kız Kardeş", "Bir Zamanlar Kıbrıs" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi birbirinden başarılı projede yer alan Emre Törün, 53 yaşında hayatını yitirdi.

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SANAT CAMİASI YASA BOĞULDU

Törün'ün vefatı; ailesi başta olmak üzere, sanat camiasından dostlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Emre Törün için bugün Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi’nde anma töreni gerçekleştirildi.

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AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Oyuncunun eşi Nurkan Törün ve annesi, anma töreni öncesi gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı eşi, yakınları teselli etmeye çalıştı.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Emre Törün, Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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EMRE TÖRÜN KİMDİR?

1972 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Emre Törün, üniversite hayatına Ankara Devlet Konservuarı’nda başladı. Ünlü oyuncu ilk olarak Kara Melek dizisiyle oyunculuğa adım attı.

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HANGİ DİZİLERDE YER ALDI

Ünlü oyuncu Kara Melek, Koçum Benim, Ona Bakma Bana Bak, Hayat A.Ş, Halk Düşmanı, Büyük Umutlar, Arka Sokaklar, Beşinci Boyut, Bulutların Ötesi, Güneşi Beklerken, Reaksiyon, Mahsusa gibi birbirinden başarılı projelerde yer aldı.

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