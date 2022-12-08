Ezgi Mola taciz davasında ifade verdi: Asansörde arkamda bir karartı belirdi...

Oyuncu Ezgi Mola’nın, tanımadığını belirttiği Kemal K. isimli şahsın kendisini yıllarca takip ederek, kendisini tehdit ve tacize maruz bıraktığı iddiasıyla açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 22.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Ezgi Mola, avukatı Yaman Şenoymak ve Aile Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

"Bana arkadan parmağını kaldırarak agresif tavırlar gösterdi’’

Duruşmada beyanda bulunan Ezgi Mola, bir tiyatro sahnesinde davetlilere açık özel bir oyuna çıktığını, oyun bitiminde sahneden indiğini ve daha önce tanımadığı bir kişinin kendisiyle tanışmak istediğini söyleyerek, ‘’Beni tanır gibi yaptı ve ısrarcı oldu. Ben de ayıp olmasın diye bir sanatçı olarak çok kısa bir süre selam verdim ve oradan ayrıldım. Yine aynı tiyatro oyununu başka bir günkü gösterisi sonrası, tiyatro salonundan çıkışta arkadaşlarımla bir arada otururken yine aynı kişi yanımıza geldi. Bana ‘sizinle konuşmak istiyorum’ dedi. Ben de arkadaşlarımla taksiye binmek için devam ederken ısrar edip özel konuşmak istediğini söyledi. Arkadaşlarım beni sakinleştirip arabaya bindirdi, bu sırada sanık bana arkadan parmağını kaldırarak agresif tavırlar gösterdi. Hatta sanık bu eylemi nedeniyle yargılandı ve ceza aldı’’ dedi.

"Asansörün orada arkamda bir karaltı belirdi. Tam asansörün kapısı açıldı, içeri girmeden bir baktım yine o. Yıllar sonra yine oydu’’

Beyanına devam eden Mola, ‘’Aradan aylar geçti ve pandemi sonrasıydı. Yine bir oyun bitimiydi. Asansörün orada arkamda bir karaltı belirdi. Tam asansörün kapısı açıldı, içeri girmeden bir baktım yine o. Yıllar sonra yine oydu. O kadar korktum ve gerildim ki. Bana hemen ‘bir dakika korkmayın’ dedi. Ona ‘ne hakla bunu yapabilirsiniz, sessizce benimle asansöre binmeye çalışıyorsunuz’ dedim ve güvenlik çağırdım. Beni durdurmaya çalıştı, baş başa oturup konuşmak istediğini söyledi ve o sırada bana asıl yüzünü gösterdi ve ‘beni işimden ediyorsun, çok kötü olacak haberin olsun’ dedi. Oradaki herkes de buna şahit, bizzat elini göstererek’’ şeklinde konuştu.

Sanık mahkemeye zorla getirilecek

Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın sonraki celse dinlenebilmesi için zorla getirilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kemal K.’nın a ‘cinsel Taciz, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplam 1 yıl 2 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi.