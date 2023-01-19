Ezgi Mola'nın yeni dizisindeki partneri belli oldu

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ezgi Mola hem komedide, hem de dramda başarısını ortaya koyarak kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Ödüllü oyuncu Tims&B’nin “Dünyayı Değiştiren Ayten” dizisinde iki çocuklu kapıcı Ayten’e hayat verecek. Hasta çocuğu mücadele veren Ayten’in eşi Sedat’a ise çok değerli bir oyuncu; Bülent Seyran oynayacak.

Disney Plus’ın merakla beklenen dizisini Umur Turagay yönetiyor ve Ethem Özışık yazıyor.

Selçuk Yöntem, Saadet Işıl Aksoy, Yetkin Dikinciler, Başak Daşman’ın rol aldığı dizide Aytaç Uşun gazeteci Selim’i, hacker Kaan’ı ise Efe Tunçer oynuyor.