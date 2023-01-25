Ünlü oyuncu kendisine yapılan hakareti affetmedi

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, kimliği belirsiz bir kullanıcı, 13 Aralık'ta ''Farah Zeynep denen...'ya gitmedi, en azından. Her şeye o karıyı koyuyorlar'' şeklinde ağır ithamlarda bulundu. Paylaşımı fark eden ünlü oyuncu, ise hakkında yorum yapan kişi hakkında şikayette bulundu.

Abdullah'ın avukatı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Dilekçede, "Müvekkilim yer aldığı dizi, film ve reklamlar ile oyunculuk alanında kendini gösteren bir oyuncudur. Kimliği belirsiz şüpheli tarafından hiçbir neden yokken hakarete maruz kalmıştır" diyerek şikayetçi oldu.

Şahsını hedef aldıklarını söyleyen ve bu tarz paylaşımlardan kurtulmak isteyen 33 yaşındaki oyuncu, kullanıcının kimliğinin tespit edilmesini talep etti.