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Usta oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti

Ekranlarda bir döneme damga vuran Beni Unutma dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, 70 yaşında hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 15:31
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Oyuncu Füsun Günuğur 70 yaşında hayata veda etti

Usta oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti
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Usta oyuncu Füsun Günuğur'un ölüm haberi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur'un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Günuğur, 2008-2016 yılları arasında yayınlanan 'Beni Unutma' isimli günlük dizide 1702 bölüm yer almıştı.

FÜSUN GÜNUĞUR KİMDİR?

8 Nisan 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Füsun Günuğur, 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. 1975 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na katılmış ve o tarihten bu yana çeşitli oyunlarda rol aldı.

Tiyatro oyunculuğunun yanında, dizi oyunculuğu ve dublaj sanatçılığı işlerini de başarı ile yapan oyuncu, özellikle 1981 yılında TRT ekranlarında yayınlanan yabancı dizi Şahin Tepesi'nin başrol oyuncularından Laura Johnson'ın uzun yıllar seslendirmesini yaparak hafızalara kazındı. 2006 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Yokuşu isimli dizide oynayan Günuğur, Oyun Bitti ve Unutma Beni ile geniş hayran kitlesine ulaştı.
 

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