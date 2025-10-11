Bir süredir ilişki yaşadığı Murat Ceylan ile ayrılık kararı alan genç oyuncu Gizem Güneş'in aniden imajını değişmesi takipçilerini ikiye böldü.

Yer aldığı projelerde başarısı ile geniş hayran kitlesine ulaşan Gizem Güneş son günlerde fırtınalı aşkının ardından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu Gizem Güneş, geçtiğimiz aylarda Survivor sunucusu Murat Ceylan ile aşkını ilan etmişti. Ancak ikilinin ilişkisi kısa sürmüştü.

Murat Ceylan’ın ayrılık kararı sonrası yeni bir aşka yelken açması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ceylan’ın oyuncu Sude Zülal Güler ile el ele yakalanmasının ardından Gizem Güneş’ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Güneş radikal imaj değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

Saçlarını kısaltan ve kakül kestiren Gizem Güneş, son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.