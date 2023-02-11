Gonca Vuslateri'nin deprem yağmacıları paylaşımı tartışma yarattı

Merkez üssü kahramanmaraş olan deprem 10 ilde binlerce binanın yıkılmasına neden oldu. Bölgedeki depremzedelere destek amacıyla Türkiye'nin her ilinden gelen yardımlar, yağmacıların hedefi oldu. Afet bölgesine depremzedelere desteğe giden gönüllüler, yakaladıkları yağmacılara şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başlayınca bölgedeki asker ve polis ekiplerinin sayısı artırıldı. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri de konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"ALAYINA KARŞIYIM KARDEŞİM"

Gonca Vuslateri paylaştığı tweette, "Dayak videoları bu memleketin “oh iyi olmuş”cularını sevindiriyor olabilir ve fakat şu gündemde hem dövüp hem de telefona çeken zihniyet mi memleketi ele geçirsin, yönetsin? Alayına karşıyım kardeşim. Elbette bütün yağmacı, yıkmacı, hırsızlar kahrolsun da bu şekilde değil." ifadelerini kullandı.