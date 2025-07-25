Oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu paylaşımı

Oyuncu Hayal Köseoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kollarını sıvadığı bir anı resmetti.

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Sanatçı ruhunu siyasetle harmanlayan Köseoğlu’nun bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Söz konusu resimde, İmamoğlu'nun simgeleşen kolları sıvama hareketi öne çıkarken, Köseoğlu altına “Bu resme bakmak yasak mı?” notunu düştü. Paylaşılan videoda da Ekrem İmamoğlu'nun medyada paylaşılan mahkemedeki ses kayıtlarına yer verildi.

Paylaşım, hem destek hem de eleştiri yorumlarıyla sosyal medyada geniş yankı buldu.