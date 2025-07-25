Oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu paylaşımı

Kaynak: Haber Merkezi

Oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medya hesabı üzerinden tutuklu Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı paylaştı. Köseoğlu Ekrem İmamoğlu'nun ceketi çıkarıp kolları sıvadığını anları resmetti.

Oyuncu Hayal Köseoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kollarını sıvadığı bir anı resmetti.

Hayal Köseoğlu hastalığını ilk kez açıkladı! Meğerse 10 yıldır mücadele veriyormuşHayal Köseoğlu hastalığını ilk kez açıkladı! Meğerse 10 yıldır mücadele veriyormuş

Sanatçı ruhunu siyasetle harmanlayan Köseoğlu’nun bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

hayalkoseoglu.jpg

Söz konusu resimde, İmamoğlu'nun simgeleşen kolları sıvama hareketi öne çıkarken, Köseoğlu altına “Bu resme bakmak yasak mı?” notunu düştü. Paylaşılan videoda da Ekrem İmamoğlu'nun medyada paylaşılan mahkemedeki ses kayıtlarına yer verildi.

hayall.jpg

Paylaşım, hem destek hem de eleştiri yorumlarıyla sosyal medyada geniş yankı buldu.

hayalkoseogluresim.jpg

Son Haberler
Söndürülen yangın yeniden alevlendi, 95 ev tahliye edildi
Söndürülen yangın yeniden alevlendi, 95 ev tahliye edildi
Malatya’da 'araç parkı' tartışması kanlı bitti: 2 yaralı
Malatya’da 'araç parkı' tartışması kanlı bitti: 2 yaralı
Oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu paylaşımı
Oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu paylaşımı
İş yerinde yangın paniği: Dumanlar apartmanı sardı
İş yerinde yangın paniği: Dumanlar apartmanı sardı
Solskjaer "Yediğimiz son gol suratımıza atılmış bir yumruk gibiydi"
Solskjaer "Yediğimiz son gol suratımıza atılmış bir yumruk gibiydi"