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İbrahim Büyükak'tan derbi sonrası özür paylaşımı

Oyuncu İbrahim Büyükak, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi son idmanı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde izlemiş ve buradan yaptığı paylaşımla eleştirilmişti. Büyükak kazanılan derbi ardından özür paylaşımı yaptı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 02:41
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Oyuncu İbrahim Büyükaktan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası özür paylaşımı

İbrahim Büyükak'tan derbi sonrası özür paylaşımı
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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlamış ve oyuncu İbrahim Büyükak, tesislerde antrenmanı yakından takip etmişti.

Sarı-kırmızılıların yaptığı son antrenmanı takip ederken iki paylaşım yapan Büyükak, paylaşımlarında "Son idman" ifadelerini kullandı. Galatasaray taraftarı, paylaşımlarda oyuncuların yelekli ve yeleksiz şekilde yer almasının ilk 11'in sızdırılacağı şeklinde yorumlar yapıp tepki gösterirken Büyükak bu paylaşımları bir süre sonra kaldırdı.

KAZANILAN DERBİ SONRASI ÖZÜR PAYLAŞIMI GELDİ

Büyükak gelen tepkilerin dinmemesi nedeniyle kazanılan derbi sonrası yeni bir paylaşımda bulundu ve Galatasaray taraftarınan özür diledi. Oğlunun adını 'Aslan' koyacak kadar Galatasaray'a aşık olduğunu söyleyen İbrahim Büyükak şunları yazdı:

"Oğlunun adını dahi “Aslan” koymuş biri olarak, çocukluk aşkım Galatasaray’a asla zarar vermek istemem. Dün tamamen saf duygularla yaptığım paylaşım yüzünden inanın herkesten çok üzüldüm. Ama şükürler olsun ki bugün kazandık. Çok büyüksün Galatasaray"

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